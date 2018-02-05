Hafta sonu İdlib'de Su 25 tipi bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Pilotun uçak düşmeden önce kendini fırlatmayı başardığı ancak yere inince girdiği çatışmada hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Saldırıyı Heyet Tahrir el Şam isimli bir örgüt üstlendi.

Ama bildiğiniz üzere bu üstlenmeler çoğu zaman faili işaret eden göstergeler değil... Tetikçilerin kimliğine dair bir veri o kadar. Çünkü bölgede devam eden terörün uygulayıcıları bu işi "vekâleten" yapıyorlar.

Rusya da bu durumun farkında.

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtki'nin yaptığı açıklama da bu farkındalığın işareti:

"Bugüne kadar onların elinde MANPAD yoktu. Belli ki yabancı ülkeler tarafından sağlanıyor. Bu silahın kaynağını ortaya çıkarma yönünde araştırma yapılması ihtiyacı var!"

MANPAD bir ABD teknolojisi. Haziran 2017'de ABD kongresi, bu silahların "Suriyeli muhaliflere" gönderebilmesi için hazırladığı savunma tasarısını Trump'a onaylatmıştı.

ABD'nin PKK-YPG'ye gönderdiği binlerce TIR'lık silah yardımı içinde, bu yüksek teknoloji ürünü MANPAD'lar da var.

Evet, ABD'nin operasyon sahasına dönen bölge ülkelerinin, önlerine atılan hedeflerle değil ortak şekilde kiminle mücadele etmeleri gerektiği ortada.

Şimdi hedef, Türkiye Afrin'den çıksın diye Suriye hava sahasını Ruslara kapattırmak. Ama bu süreçte "kim vurulursa vurulsun" Türkiye, Rusya ya da İran... Genel hedef tüm bu coğrafya!

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PEKİ BU RUS TANKSAVARLARI?



Evet, bölge ülkeleri terörü kurumsallaştıran ABD'ye karşı meşru ittifaklar kurmalı diyoruz. Ama tabii ki ABD'nin yanlışına düşmeden...

Yani bir yandan ABD'nin teröristleriyle savaşırken bir yandan da başka teröristleri modern silahlarla donatmadan...

Bakın, daha geçen gün PKK-PYD saldırısında beş şehit verdik. Ve konuştuğum askeri kaynaklar saldırıda bir Rus tanksavarının (Konkurs) kullanıldığını söylüyorlar.

Terörü kullanışlı teröristler değil ancak meşru devletler bitirebilir.

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BİR SÜRE DAHA ÇEKECEĞİZ



Yerel kaynaklar, Afrin bölgesinden Türkiye'ye atılan roket sayısının haber bültenlerine yansıyandan fazla olduğunu söylüyorlar.

Muhtemelen çoğu isabetli olmadığı için konuşulmuyor bile.

Bölgedeki operasyonlara katılan güvenlik görevlileri de saldırıların Afrin'in Türkiye sınırına yakın bölgelerinde gezinen mobil terörist ekiplerce yapıldığını kaydediyorlar.

Yani belirlenip engellenmeleri oldukça zor.

Dolayısıyla Afrin operasyonu boyunca bir süre daha bu terörist saldırılara maruz kalacağımız ortada.

Kilis ve Hatay'daki okullarımızda tatilin bir hafta daha uzatılması yerinde alınmış bir karar.