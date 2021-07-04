Sigara sağlığa zararlı. Heves eden genç arkadaşlarıma da kesinlikle uzak durmalarını tavsiye ederim. Zira bu merete bir kez başlarsanız, bırakmak çok ama çok zor.

Devletin bu kötü alışkanlıkla mücadelesi de elzem.

Gelin görün ki sigara tiryakiliği, alkoliklik gibi tüm dünyada yaygın bir vaka.

Ve yasayla tümden ortadan kaldırmanın imkânsız, dahası istenmeyen "yan etkiler" yaratacağı da ortada.



ABD'de bir dönem uygulanan içki yasaklarının, tüketimini bitirmediğini, bir de üstüne mafyayı büyüttüğünü hepimiz biliyoruz.

Ancak Maliye Bakanlığı'nın açık tütün ticaretine ağır cezalar getiren son düzenlemesi, sigarayla mücadeleden ziyade tütün üreticilerini ve tiryakileri hedef alıyor gibi.

Zira hazır paket sigaraların fiyatları son yıllarda fahiş şekilde artınca pek çok dar gelirli vatandaş mecburen yerli açık tütüne yöneldi.

Ve bu sektörden ekmek yiyen birçok insan var.

Sektör derken, tütün cenneti Türkiye'de raflarda gördüğümüz, envai çeşit yabancı tütünden üretilmiş sigara markasının sahibi küresel kartellerden bahsetmiyorum...

Sözünü ettiklerim, Adıyamanlı, Bitlisli, Samsunlu tütün üreticisi çiftçiden tutun da İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de dükkân açıp bu yerli ürünleri satan, vergisini ödeyen yurttaşlar.

Buradan Maliye Bakanlığı'na soruyorum:

Milyonlarca dar gelirli vatandaşın sığındığı yerli tütün tüketimini ve satışını vergi kırbacıyla sekteye uğratmaktan elde edilecek gelirin sosyal ve politik "maliyetini" hesapladınız mı?

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BEN DE YAZILARIMI AK PARTİLİ VEKİLLER PAYLAŞINCA ŞAŞIRIYORUM

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna dün Twitter'da, AK Partili Mücahit Birinci'nin Sözcü gazetesinden bir yazıyı "Müthiş...

Okumanızı tavsiye ediyorum" diyerek paylaşmasını şu sözlerle değerlendiriyordu:

"AK Parti'nin değerli bir MYK üyesi, Sözcü'den bir yazıyı okumamızı öneriyor!

Peki, değil CHP'li MYK üyesi, herhangi bir CHP üyesinin çıkıp da Sabah veya Star veya Akşam veya Akit gibi gazetelerden herhangi bir yazıyı, 'müthiş' diyerek tavsiye ettiğini hiç gördünüz mü?" Evet, muhalefetin hükümete yakın gazetelerin yazarlarını paylaştıklarına şahit olmuyoruz. Ama bence ortada şaşırtıcı bir durum yok.

Ben asıl, AK Partili bir vekil, yönetici ve hatta hükümete yakın bir gazetecinin, Tuna'nın sözünü ettiği Sabah, Akşam, Star ya da Akit gibi gazetelerden bir köşe yazısını RT edince şaşırıyorum.

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KANAL MARDİN'İ DUYDUNUZ MU?

İnternette dolaşırken önüme Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan tam 221 kilometrelik yapay Mardin- Ceylanpınar kanalının görüntüleri düştü.

Yeni tamamlanmış.



Lütfen Google'da kanalın fotoğraflarına, videolarına bir bakın. Müthiş bir proje, incelemenizi tavsiye ederim.

Her gün birbiri ardına bitirilen, temeli atılan, üretimi ve ticareti artıracak bu dev imar faaliyetleri, onca ıvır zıvır polemiğin içinde eriyip gidiyor.

Üstelik, bırakın 221 kilometrelik yapay nehirle kentlere su götürmeyi, açtığı çeşmeyi her gün seçmenin kafasına kakanlar varken...

Görevleri, bu icraatları halka anlatmak olan iktidar partisi vekillerinin "mütevazılığı" gözlerimi yaşartıyor doğrusu.

Ya da belki sadece "hizmet yorgunluğundandır".

Ne dersiniz?