Son yıllarda Türkiye'nin bütün şehirlerinde bir şeyler oluyor. Tarihi eserler restore ediliyor, butik oteller yapılıyor, tarımda yeni yöntemler deneniyor, sanat ve kültür festivalleri düzenleniyor ve her şehir kendi özelliğini öne çıkartıp fark yaratacak işlere imza atıyor.

Şehirlerin öne çıktığı, yerelle evrenseli buluşturan yeni bir dalga bu... Bunun bir örneğini de gastronomi alanında yani yemek biliminde görüyoruz. Birçok şehrimiz bu konuda iddialı ve önemli şeyler yapıyor. Bu şehirlerden biri de Adana. Aslında Adana başta kebabı olmak üzere birçok ürünle zaten biliniyor. Ancak marka olması bambaşka bir şey...

O işi de Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptı. Üç yıl önce Adana'ya gelen Vali Demirtaş, ilk lezzet festivaliyle yola çıktığında kimse inanmamıştı. Ama bugün 3.üncüsü yapılıyor ve inanılmaz bir ilgi var. Ayrıca sadece ulusal değil uluslararası bir festival oldu.

İtalya, Malta, Lübnan, KKTC, İspanya, Fransa, Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan, Malezya, Güney Kore gibi ülkeler de katılıyor.

Daha ilginci, bu ülkelerin dünya çapındaki ustaları ve yemek şefleri Adana Lezzet Festivali'ne katılarak bilgilerini, deneyimlerini paylaşıyor.

Peki bu çaba Adana için ne anlama geliyor?

Sorunun cevabını festivali Adana'ya kazandıran Vali Demirtaş veriyor:

"Adana Lezzet Festivali, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olmak için başvurusunu tamamlayan bir lezzet kenti olarak markalaştırma hedefine yönelik atılmış büyük bir adım niteliğindedir. Bu yıl daha da büyüyerek uluslararası bir boyut kazandı. Çıkış noktasını 'Büyük Akdeniz Şöleni' olarak belirlediğimiz Adana Lezzet Festivali, Adana'nın mutfak zenginliğini en doğru mesajlarla tanıtmak ve Akdeniz ülkeleri arasında ortak mutfak kültürü üzerinden bir dostluk köprüsü kurmak amacıyla hayata geçirildi."

Vali Demirtaş'a göre yemek ülkeler arasında kurulacak köprünün ana omurgasını oluşturuyor. Yapılan araştırmalar da turistlerin bir ülkeyi seçmelerinde damak tadının, yani yemeğin önemli bir etken olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yerel lezzetlerin markalaşması önemli... Adana bu konuda da bir hayli iddialı. İlk olarak Adana kebap tescil edilerek patent hakkı alınmış. Şimdi sırada 32 ürün var. Ama ilk 3'ü, Adana karpuzu, şalgamı, karaisalı biberi çıkmak üzere.

Festivalde rekorlar kitabına girecek bir de rekor kırıldı. Hangi alanda olduğunu tahmin etmek zor değil, tabi ki kebapta... Şişe dizilmiş tam 233 metrelik Adana kebabı sadece Türk televizyonlarının değil dünya televizyonlarının da ilgisini çekti.

Festivale katılanlar arasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç önde gelen isimlerdi.

Sanayi Odası Başkanı Kıvanç'la bir süre sohbet edince gazeteci dostum Vahap Munyar'la birlikte soluğu yapımını Kıvanç ailesinin üstlendiği Adana'nın ilk İmam Hatip Okulu inşaatında aldık. Okulun tam adı; Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu... Fizik ve kimya laboratuvarlarından havalandırma sistemine, resim ve müzik atölyelerinden spor salonlarına gerçekten örnek bir okul. Sadece fiziki yapı değil, okulun müfredatı da birikmiş önyargıları değiştirecek cinsten.

Küçük bir adım bir şehrin hayatını renklendirir mi derseniz, Adana Lezzet Festivali'ne bakmak yeterli.