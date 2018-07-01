"Seçimlerden her iki Türkiye vatandaşından birinin oyunu alarak büyük bir zaferle çıkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıllarda reisicumhur olacak mı, onu zaman gösterecek. Ama şimdiden Erdoğan'ın 'yeni Türkiye'nin lideri', 'yeni Cumhuriyet'in reisi' olduğu söylenebilir."

Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 12 Haziran 2011 seçimlerinden yüzde 49.95'lik net bir zaferle çıktıktan sonra 18 Haziran 2011'de bu köşede yayınlanan 'Yeni Cumhuriyet'in Reisi' başlıklı yazı yukarıdaki cümlelerle başlıyordu.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçiminde Erdoğan yüzde 52.5 oy alarak Türkiye'nin ilk başkanı seçildi. 24 Haziran'da 26 milyon 329 bin 920 seçmen Erdoğan'a oy verdi ve Erdoğan partisinin 10 puan üzerinde oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinde yoğun bir kampanya yürüttü. Seçimlerden bir ay önce, henüz başladığı kampanya ile ilgili "Yorulmuyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Büyük bir gayretle 24 Haziran'a hazırlanıyoruz. Biz şuna inanmışız: Aşk ile koşuyoruz. Aşk ile koşan yorulmaz diyoruz."

GİRDİĞİ HER SEÇİMİ KAZANDI

Erdoğan, uzun siyasi yaşamı boyunca girdiği her seçimden zaferle çıkmış bir lider. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemden bu yana 6'sı genel, 3'ü yerel, ikisi Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tam 11 seçim ve üç referandum kazandı. Erdoğan'ın girdiği ve kazandığı seçimler şunlar:

"1994 - Yüzde 25 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2002 - Yeni kurduğu parti yüzde 34.29 oyla tek başına iktidar oldu.

2004 - Yerel seçimlerde yüzde 42 oy aldı.

2007 - Yüzde 46.58 oyla ikinci kez iktidara geldi.

2007 - Referandum: Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yüzde 69 oyla kabul edildi.

2009 - Yerel seçimlerde yüzde 39 oy aldı.

2010 - Anayasa referandumunda yüzde 58'le kazandı.

2011 - Yüzde 49.83 oy alarak üçüncü kez iktidara geldi.

2014 - Yerel seçimlerde yüzde 45 oy aldı.

2014 - Yüzde 51.65'le halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

2015 - Yüzde 49.5'lik oyla tek başına iktidar oldu.

2017 - Anayasa değişikliği referandumundan yüzde 51.41 ile galip çıktı.

2018 - Y��zde 52.59 oy oranıyla ilk turda Türkiye'nin ilk başkanı seçildi.

YOĞUN YURTDIŞI PROGRAMI

Erdoğan; sadece seçim kampanyası süreçlerinde değil, Cumhurbaşkanı olarak da yoğun bir tempoda çalışacağını, 10 Ağustos 2014'te seçilmeden önce 8 Haziran 2014'te yaptığı şu açıklamayla duyurmuştu:

"Anayasa, Cumhurbaşkanı'nı yürütmenin başı olarak görüyor. Bu seçimden sonra sorumluluklar daha da farklı olacak. Protokol Cumhurbaşkanı değil, terleyen, koşan, koşturan Cumhurbaşkanı…"

Erdoğan, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden galip çıktığı günden bu yana 'terleyen, koşan, koşturan bir Cumhurbaşkanı' olduğunu sadece Türkiye kamuoyuna değil, dünya kamuoyuna da gösterdi. Erdoğan'ın 2017 ve 2018'deki yurtdışı gezilerine bir göz atalım. (Kaynak: Cumhurbaşkanlığı'nın internet sayfası.)

20 Mayıs 2018: Bosna Hersek, 13 Mayıs 2018: Birleşik Krallık, 2 Mayıs 2018: Güney Kore, 29 Nisan 2018: Özbekistan, 26 Mart 2018: Bulgaristan, 2 Mart 2018 Mali, 1 Mart 2018: Senegal, 28 Şubat 2018: Moritanya, 26 Şubat 2018: Cezayir, 5 Şubat 2018: İtalya, 5 Ocak 2018: Fransa, 27 Aralık 2017: Tunus, 26 Aralık 2017: Çad, 24 Aralık, 2017: Sudan, 7 Aralık 2017: Yunanistan, 22 Kasım 2017: Rusya, 14 Kasım 2017: Katar, 14 Kasım 2017: Kuveyt, 13 Kasım 2017: Rusya, 30 Ekim 2017: Azerbaycan, 17 Ekim 2017: Polonya, 10 Ekim 2017: Sırbistan, 9 Ekim 2017: Ukrayna, 4 Ekim 2017: İran, 17 Eylül 2017: ABD, 8 Eylül 2017: Kazakistan, 21 Ağustos 2017: Ürdün, 24 Temmuz 2017: Katar, 23 Temmuz 2017: Kuveyt, 23 Temmuz 2017: Suudi Arabistan, 6 Temmuz 2017: Almanya, 24 Mayıs 2017: Belçika, 15 Mayıs 2017: ABD, 12 Mayıs 2017: Çin, 9 Mayıs 2017: Kuveyt, 3 Mayıs 2017: Rusya, 30 Nisan 2017: Hindistan, 10 Mart 2017: Rusya, 28 Şubat 2017: Pakistan, 14 Şubat 2017: Katar, 13 Şubat 2017: Suudi Arabistan, 12 Şubat 2017: Bahreyn, 25 Ocak 2017: Madagaskar, 24 Ocak 2017: Mozambik, 22 Ocak 2017: Tanzanya.

34 ŞEHİRDE MİTİNG YAPTI

Erdoğan 24 Haziran seçim kampanyasına 26 Mayıs'ta Erzurum mitingi ile başladı ve seçimlere kadar 34 ilde miting yaptı:

21 Haziran: Gaziantep, 21 Haziran: Kahramanmaraş, 20 Haziran: Mardin,

20 Haziran: Şanlıurfa, 19 Haziran: Adana, 19 Haziran: Van, 18 Haziran: Samsun, 18 Haziran: Ordu, 16 Haziran: Antalya, 14 Haziran: Yalova, 13

Haziran: Rize, 13 Haziran: Trabzon, 12 Haziran: Eskişehir, 11 Haziran: Bursa, 11 Haziran: Niğde, 11 Haziran: Kocaeli, 10 Haziran: Denizli, 8 Haziran: Nevşehir, 8 Haziran: Kayseri, 7 Haziran: Hatay, 7 Haziran: Mersin, 6 Haziran: Muğla, 5 Haziran: Zonguldak, 5 Haziran: Sakarya, 3 Haziran: Diyarbakır, 2 Haziran: Aksaray, 2 Haziran: Konya, 1 Haziran: Adıyaman, 31 Mayıs: Malatya, 29 Mayıs: Tekirdağ, 28 Mayıs: Manisa, 27 Mayıs: Balıkesir, 27 Mayıs: Isparta.

Yine 18 Haziran 2011 tarihli yazımdan bir alıntıyla bitireyim. Çünkü bugünü anlatıyor ve Erdoğan'ın neden girdiği her seçimden galibiyetle çıktığının da ipucunu veriyor:

"Elitlerdeki hazımsızlık sürdükçe Erdoğan, Köşk'e çıksa da Cumhuriyet'in reisi olsa da, hatta sistemde köklü değişiklik yaptıktan sonra Türkiye'nin ilk başkanı olarak tarihe geçse de 'mağdurun dili'ni kullanmaya ve o damardan kuvvet almaya devam edecektir. Ve rakipleri bu gerçeği görmediği sürece milletin zihnindeki Erdoğan imgesi giderek daha da büyüyecektir."