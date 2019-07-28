FERHAT ÜNLÜ

Anglosaksonlar'ın 'establishment' dediği ABD müesses nizamının, FETÖ'yü CIA üzerinden iyi polis, FBI üzerinden de kötü polis oyunuyla kontrol ettiği stratejinin değişim tarihi 27 Mart 2017'dir. Bu tarih, geçtiğimiz çarşamba vatanına bir 'kahraman' olarak dönen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın New York John F. Kennedy Havalimanı'nda gözaltına alındığı tarihtir.

Bu tarihten sonra ABD derin devleti, CIA'den sonra FBI üzerinden de Fetullahçı Terör Örgütü'ne, karşılığını 'Türkiye'ye ihanetle aldığı' bir şefkat ile kollarını tamamen açmıştır. Öyle ya, ne diyordu Henry Kissinger, "Biz Amerika olarak neden güçlüyüz, biliyor musunuz? Çünkü içimizdeki vatan hainlerini çabuk öldürürüz. Dünyanın birçok memleketinde vatan hainlerini ise kahraman yapar, ülkelerinde önemli yerlere getiririz." Hakan Atilla'nın vatanına dönüşünden sonra bu ilkenin geçersizleştiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz artık. Cervantes'in Don Quijote'unda yer alan şu İspanyol atasözü bundan sonraki paradigmayı daha iyi anlatıyor:

"İhanet hoşa gitse de hain sevilmez." Sonradan Hakan Atilla davasına dönüşen davanın asıl öznesi olan Rıza Zarraf'ın itirafçılığı seçmesi bir ihanetse eğer -ki Türk olmamasına rağmen öyledir- Hakan Atilla'nın dik duruşu sayesinde bundan sonra ABD, FETÖ başta olmak üzere kendi hainlerinin başarısızlığına tanık oldukça onlara öfkelenecektir.

Çünkü ilkeli bir hayatın bütününde başarısızlıklar, inişler-çıkışlar vardır ama ihanet asla başarısızlık kabul etmez.

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından Mehmet Ağar, Hakan Atilla için "Eğer ekonomik bir savaş varsa, ki var, Hakan Atilla esasında bir tutuklu değil, bir savaş esiriydi. Ve esir düşmüş onurlu bir vatansevere yakışır biçimde davrandı" diyor.

Hakan Atilla cezaevinde kaldığı 2,5 yıllık sürede dik durdu, ülkesi aleyhine tanıklık etmesi için yapılan açık, örtülü teklifleri elinin tersiyle itti.

Vatanperverliği konusunda kimsenin şüphesi yok. Elbette bunun bir mükâfatı da olacaktır. 17-25 Aralık'ın Türkiye versiyonu gibi Atlantik versiyonuna da dirayetle karşı koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kendisiyle alakalı verilen mahkûmiyet cezası bitmiş oldu. Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu. Bundan sonraki sürece yönelik kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde 'Önce ailenle, çocuklarınla tatilini yap, sonra seni Ankara'da, Külliye'de bekliyorum, ziyaretimize gel, oturur konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz' dedik. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz, kimi sahipleneceğiz" cümleleri bunun göstergesi.



İLK MUHAREBE TÜRKİYE LEHİNE SONUÇLANDI

Hakan Atilla da Sarraf'ın yaptığını yapsa hiç cezaevinde kalmayabilirdi. Ama yapmadı. Üstelik temyize başvurmasa daha önce de ülkesine dönebilirdi. "Bu suçlamayı kabul etmiyorum" dediği için fazladan hapis yattı.

Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz 2019 olarak açıklanan Hakan Atilla 19 Temmuz'da, S-400'lerin Türkiye gelişinden sadece bir hafta sonra iyi hal yasası gerekçe gösterilerek tahliye edildi. 24 Temmuz'da da İstanbul Havalimanı'na indi.

Hakan Atilla'yı havalimanında karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakan Atilla kardeşimizin şahsında, ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğine, o evlatları yetiştiren ne güzel anne, babaların olduğuna bugün bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum" dedi.

Zaman zaman yaptığımız gibi Ouroboros misali metnin başına dönerek toparlarsak...

Hakan Atilla'nın JFK Havalimanı'nda gözaltına alındığı 27 Mart 2017 tarihi, Washington- Ankara ekonomik savaşının miladı ise ülkesine döndüğü 24 Temmuz 2019 ise bu savaştaki ilk cephenin kapandığı tarihtir.

Bir başka deyişle savaşın ilk muharebesinin Türkiye lehine sonuçlandığı gündür. Tarih, bunu böyle yazacaktır.

Teşekkürler Hakan Atilla... Yalnızca ülkenin yanında durduğun için değil...

Kissinger'ın o meşhur ve meşum aforizmasını geçersizleştiren bir prototip olduğun için de...