Fukuyama 89'da yayımladığı "Tarihin Sonu mu?" serlevhalı makalesinde, liberalizmin soğuk savaş sonrası zaferinin tarihin sonu olduğunu ilan etmişti.

Hülasa...

Liberal demokrasinin monarşi ve faşizmin ardından komünizmi de tarihin çöp sepetine attığını söylemişti.

Hazretin kavline göre, liberal demokrasi insan evladının geldiği son aşamadır, bundan sonrası da yoktur.

E tabii bundan sonrasının olmayacağını düşündüğüne göre liberal demokrasinin yakın gelecekte tüm dünyaya yayılacağını da müjdelemesi gerekiyordu.

Öyle de yaptı.

Hakkını teslim edelim, söz konusu makalesinin üzerinden 3 ay geçti geçmedi Berlin Duvarı yıkıldı.

Zaten birkaç yıl sonra da Sovyetler Birliği (yanı sıra Doğu Avrupa rejimleri) tarihe karıştı.

Öngörüleri böyle tutunca Fukuyama el yükseltmiş, 1992'de, "Tarihin Sonu ve Son İnsan" adlı kitabını yayınlamıştı.

Peki, öngörüleri yine tuttu mu?

Tuttu ki hem de nasıl!

Liberal demokrasinin ana rahminde yetişen "son insan" türlerinden Trump'a maruz kalıyoruz işte.

Fukuyama liberal demokrasinin tüm dünyaya yayılacağını tevekkeli söylememişti.

Yayılıyor işte.

ABD konsoloslukta gündüz gözüyle gazeteci eritip yok eden Suudi Arabistan gibi petrol kuyusu rejimlerini bunun için kolluyor zaten.

Bunun için onca nükleer silaha sahip işgalci İsrail'i alabildiğine desteklerken, İran'ı nükleer enerji bahanesiyle boğmaya çalışıyor.

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Liberalizmin amentüsü mesabesindeki serbest pazarı nasıl tanzim ettiklerini de görüyoruz.Baktılar olmuyor...birçok özelliği ile pazarda rakiplerine nal toplatmaya başladı, ABD anında "" işletmeye başladı.ABD devletinin aldığı karar doğrultusunda, Huawei'nin Android lisansını iptal etti.veda Huawei'ye olan tedarik akışını dondurdu. Huawei'den telekom ekipmanı da alamayacaklar. Ki, Huawei bu pazarın tartışmasız lideriydi.Uzun lafın kısası, Huawei nerdeyse çalışmaz hale getirildi.Hani serbest piyasa ekonomisi kendi koşullarını üretecek, iyi olan kazanacaktı, bu neyin koşulları?'ya soracak olursanız bunlar Trump'ın koşulları. Bir röportajında "" demişti. (Malumunuz, dünya düzeni dediği, liberal sistemden ibaret.)Meseleyi Trump'a kilitlemekten daha büyük manipülasyon olamaz.Huawei örneği emperyalizmin karakteristik özelliğinin basit bir yansımasıdır sadece.ABD piyasaya bu şekilde müdahale edecek, ticaret savaşlarını başlatacaktı, bu ihtiyaca binaen de Trump sahne aldı.İşin aslı budur." da "" da boşa düşmüştür.Habil ve Kabil'den beri insan hiç değişmemiştir. Zira fabrika ayarları bellidir.Ademoğlu bu dünya yolculuğuna "" olarak doğar, yapıp ettikleriyle ya "" katına yükselir ya da vahşi hayvanlardan beter hale düşer.İnsanın tarihi de temelde değişmez.İyilerle kötülerin, mazlumlarla zalimlerin, sömürülenlerle sömürgecilerin, haksızlığa uğratılanlarla haksızlık yapanların, vatanını savunanlarla bozguncuların savaşıdır.Kusura bakmayın, biraz "kutuplaştırmak" zorunda kaldım.