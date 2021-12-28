ALİ GÜLTİKEN

Marifet iltifata tabidir cümlesini önce bir Konyaspor adına söyleyelim. Beşiktaş gibi bir takımı 90 dakika boyunca oyundan hiç kopmadan baskı altına almaya çalışmak kolay değil. Konyaspor maç içerisinde ortaya koyduğu performansla tesadüfen ligin ikincilik pozisyonunda olmadığının altını bir kez daha çizdi. Maçı kazanma adına çok zorladı. Fakat pozisyon zenginliğine baktığımızda Beşiktaş'ın Konyaspor'a göre çok daha fazla net pozisyonu var. Oğuzhan'ın, Batshuayi'nin, Ghezzal'ın kaçırdıkları... Ama top çizgiyi geçmeyince kadere razı olmaktan başka bir şey elden gelmiyor.

Aslında oyun olarak çok güzel maç oldu. Birbirini zorlayan, herkesin birbirinin ensesinde dolaştığı, etkili ayaklara önlem almaya çalıştığı bir maç izledik. Özellikle Ghezzal'a, Josef'e, Larin'e karşı alınan bire bir önlemler de Konyaspor adına karşılığını buldu.

Bu maçın beraberlikle bitmesi iki tarafı da mutlu etmezdi. Konyaspor'un kazanması onlar adına yeni bir heyecan dalgasına da yol açtı. Beşiktaş kazanabilseydi sezonun ikinci yarısına yeniden "acaba zirveye doğru daha fazla yaklaşabilir miyiz?" heyecanını da beraberinde getirecekti. Ama son dakikalarda gelen gol, ilk yarının bitimi ile birlikte bu heyecanı da Konya'da bıraktı.

Beşiktaş'ın son üç maçta aldığı 7 puan, siyah-beyazlıları Konya'ya motive getirmişti. Sahadaki oyun da bunu inkâr etmedi. Ama özellikle böyle dönüş yapmaya çalıştığınız dönemlerde bu tür kazalara yer yok.