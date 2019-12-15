Söz bu kez ustalarda

Sivas-F.Bahçe mücadelesi sezonun en zevkli 90 dakikası olacak. Yiğido yakaladığını atıyor. Kanarya’da ustalar Emre, Gustavo ve Vedat mutlaka devreye girmeli...

Sezonun yıldızları bugün Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligin en dengeli takımı olan Sivasspor ile en iyi hücum edeni Fenerbahçe, ayrıntılar arasında üç puanı arayacaklar. En baştan söylemek gerekirse kesinlikle favorisi yok bu maçın. Çünkü iki tarafın zaafları ile avantajları birbiri ile örtüşüyor. Sivasspor'u zirveye hücum ve defansı bir arada yapması taşıdı. Ama pozisyon buldukları gibi veriyorlar da. Bu yüzden önde basıp, rakibi sürekli rahatsız etmek isteyecekler. Fenerbahçe'nin de zaafı burada. Geçiş oyununda problemler yaşıyorlar, çıkarken yaptıkları top kayıpları ile gol yiyorlar.



MAÇIN KİLİDİ; TEMPO...

Ersun Yanal da önde basacak, tempoyu yüksek tutmak isteyecek. Biliyor ki, usta oyuncuları bu kaos oyununda istedikleri fırsatları bulacak. Maçın kilidi de bu zaten. Fenerbahçe'nin temposundan, kendi hızlı hücumlarını bulmak için uğraşacaktır Rıza Çalımbay. Kuşkusuz sezonun en zevkli 90 dakikası için geri sayıyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin karşısında bu kez girdiği pozisyonları değerlendiren bir rakip var. Bu noktada sarı-lacivertlilerde 'ustalar' devreye girmeli. Emre, Gustavo ve takımı baskı yediğinde topu tutmak zorunda olan Vedat Muriqi... Bugünkü maçta Fenerbahçe isteyecek, Sivasspor ise bekleyecek.



VEDAT MURIQI TAKIMINI SIRTLIYOR

FENERBAHÇE'DE teknik direktör Ersun Yanal'ın bugün Sivasspor karşısında yine en büyük kozu Vedat Muriqi olacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon 9 kez ağları sarsan Kosovalı futbolcunun gol attığı 7 lig maçını kazanırken, diğer karşılaşmalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.