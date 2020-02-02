GÜRCAN BİLGİÇ

Böyle gergin bir maçın ilk dakikası dolmadan öne geçmek, Fenerbahçe adına büyük ikramiye gibiydi. Bu atmosferi yönetecek tecrübeye sahip oyunculara rağmen, Fenerbahçe'nin "acemi" modu devreye girdi. Top kayıpları veya yanlış pas tercihlerinin üstüne, bir de pozisyon almadaki sıkıntılar geldi. 11. kez kaleyi tutan ilk topun gol olduğu bir "tekrar" serisini de analiz defterine eklediler.

"Neler oluyor" demeye kalmadan baskıyı arttırıp, beraberliğin etrafında da gezmeye başladılar. Uğurcan'ın iki müthiş kurtarışı vardı bu devrede. Sekiz korner atışından gelen her topa Trabzonsporlu oyuncuların dokunması da Hüseyin Çimşir'in hafta içi tedbirlerinin ürünü.

Ersun Yanal, Emre ve Deniz hamlesini yapmak için 60'a kadar bekledi. Skorun telaşına düşmüş rakibi karşısında oyunun akla ve sakinliğe daha önce ihtiyacı vardı aslında. Bir anda tek kale mücadeleye dönüştü oyun. Sadece Sörloth'un yapacaklarına odaklanmış Trabzonspor taktiği ve onu yöneten müthiş bir Sosa performansı. Akyazı'daki duvarda gedik açmanın peşine düşen bir pas harekâtına başladılar. Maça tempo getirmek ne çare iken, buna izin vermeyen, aldığı faulleri dakikalarla kullanan Trabzonspor tavrı vardı. Birilerinin sorumluluk alması, diğerlerinin yardımı gerekiyordu ama Gustavo'nun dilinden anlayamadılar. Stadın atmosferinde kolay hareketler bile zorlaştı. Büyük maçları ruhundan, dilinden en iyi anlayan takım, bu defansif direnci ve Uğurcan'ı bir türlü aşamadı. Zirve hesaplarında çok kritik bir yenilgi aldı Fenerbahçe. Beraberlik, dengeleri elinde tutmasını sağlayacaktı. Trabzonspor kalecisinin ellerinde, golcüsünün liderliğinde, Sosa'nın yönetiminde istediklerini aldı. Şimdi ligin falına yeniden bakacağız.