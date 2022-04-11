GÜRCAN BİLGİÇ

Bir alev gibi rakibini yakarak, seyircilerini heyecanlandırarak çıktığı yola devam ediyor Fenerbahçe. Derbinin kendi heyecanı içinde, inandıkları takım için stada gelenlere de bir an bile "acaba?" dedirtmeden oynadılar 90 dakikayı.

Yükselişin temeli "oyun gücü"… Belki de dört sezon sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi, derbide favori yapan bu. Tamamen İsmail hocanın organize ettiği, oyuncu grubunun da disiplini kabul ederek elini taşın altına soktuğu bir gelişim bu. 30. dakikada ilk şutunu buldu Galatasaray… Devre bittiğinde biri isabetli, toplam iki hamlesi vardı. 1-0'ı cebine koyup ikinci 45'te topun arkasına geçtiler ve hata beklediler. Baskı yediler, pozisyon vermediler. Kazanma odaklı, yüksek konsantrasyonlu bir mücadele izlettiler

Büyük maçların, büyük oyuncuları olur. Fenerbahçe'nin ilk golünün hazırlayıcısı, ikincisindeki pasın ismi Mert Hakan'dı. İrfan Can, artık klasik hale gelen sağ kanat organizasyonlarında yine dikkatleri üzerine çeken isim oldu.

Anka Kuşu gibi küllerinden doğuyor Fenerbahçe. Taraftarıyla sarıldı, oyun gücü ile tehdit eden oldu, performansları ile takdir toplayıp, bu kötü sezonda mutluluk formülü icat ettiler

İsmail Kartal, sadece ofansifdefansif hazırlamamış takımı; hakem yorumlarının standart sapmasını da hesaplayarak, adeta rakibe de dokunmadan oynattı takımını. Serdar Dursun'un kolunu arkasına saklayarak rakibe şarj yapmaya gittiğini de gördük. Yine faul verdiler, o başka.

Sezonun elbette şampiyonu olacak, ama "ligin ağabeyi"ni bu derbi belirler. Fenerbahçe tekrar koltuğunda…