GÜRCAN BİLGİÇ

SORU: Austria Wien maçında Fenerbahçe'nin sahaya nasıl bir 11'le çıkmasını bekliyorsunuz?

Kasımpaşa maçı kadrosu, altı maç sonunda Jesus'un aklındakilere en yakınını yapandı. Taşlar yerine oturmuş, oyuncu grubu birbirini anlamış, önde ve ikinci bölgedeki baskıyı doğruya en yakın şekilde de yapmışlardı. Yani; sakatlık yoksa bu takımla oynamayacaksın.

İkinci maçlarda skor avantajını elde tutmak önemli. Kadıköy'deki rövanşta maçın hesabı-hikâyesi farklı olabilir. Elbette burada rakibin değerlendirilmesi de önemli. Bunun üstüne dört gün sonra da ligde önemli bir maça çıkılacak.

Kasımpaşa'nın eksik kalması, değişikliklerin erken yapılması ile iskeleti oluşturan oyuncular çok yıpranmadı. Sadece Rossi hamlesini bekliyorum, Valencia veya Lincoln'un yerine...

SORU: F.Bahçe'nin tur şansı yüzde kaç? Bugunkü maçta en iyi skor ne olur?

Genç oyuncular bulunmasına rağmen, olgun bir takım oluyor Fenerbahçe. Maç disiplinleri ve iskeletleri de iyi seviyede. Vücut dillerine baktığımızda birbirlerine de inanmışlar. Sezon başında yaşanan sakatlıklar alarm verse de bugün baktığınızda fizik olarak da iyi seviyedeler. Dokunulduğunda yıkılan King'in son maçtaki performansına baktığımızda çok iyi durumda olduğunu gördük.

Fenerbahçe iki maçı da kazanacak durumda. Maçın hikâyesinde yeni defans sisteminin ve orta sahanın maçı nasıl yöneteceği önemli. Biz bugün maçı tartışıyoruz ama Austria Wien'in kurmaylarının telaşı daha büyüktür.