GÜRCAN BİLGİÇ

Jesus'tan, Konya maçında da rotasyon bekliyor musunuz?

Hocanın görmediği, sakatlıktan yeni dönen oyuncuları var. Bu nedenle Adana Demir kadrosundan 1-2 rotasyon olabilir. Wien'i eleyen takım çıkmaz sahaya. Jesus'un ilk 11'inde ligde oynayan, bunun altını da "Şampiyon olmaya geldim" diyerek çiziyor. Son maça baktığımızda İrfan'dan kolay vazgeçemez. Bu da Emre Mor'un pozisyonu. Zajc ve Arao da takımın demirbaşı. Crespo ve İsmail de başka rekabetin içinde.

F.Bahçe çok gol atıyor ama Serdar ligde henüz gol sevinci yaşamadı. Bu onu ve takımdaki geleceğini nasıl etkiler?

Serdar Dursun tam bir stepne. Valencia, King veya Pedro sakatlığa açık olduklarını gösterdiler. Serdar için böyle durum yok gibi. Her maç elinden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Santrfor oynaması, gol alanlarında devamlı kendini göstermesi veya arkadaşlarına duvar olması da gol atmak gibi değerli performanslar. Valencia'nın Demirspor maçında attığı 2. golde topu kaptı. Sonrasında da Valencia'dan pas bekledi. Yani "Golü yok" demek, büyük haksızlık olur.



HER RAKİP İÇİN CİDDİ TEHDİT



Pedro kenarda takıma monte olmayı bekliyor. Gelişi ile kadro nasıl şekillenir?

Pedro sahada fark yaratacak bir oyuncu. Sadece tecrübe değil, ofansif olarak her aksiyonda kendini gösterip, tabelada rol alabilecek kapasitede. Ancak arkadaşlarından bir ay geride. Takımın bugünkü temposuna ulaşması için de en az bir aya, 3-4 dört maça ihtiyacı var. Jesus da bunun farkında. Onu oynatmak, maç temposu içine almak isteyecektir. Sanırım 11 başlayacak. Takımda neleri değiştireceğini çok net göreceğiz. Her rakip için çok ciddi bir tehdit. Avrupa Ligi etabına Pedro alternatifi elinde olarak girmesi, Fenerbahçe teknik heyeti için çok önemli. İlk iki maç, grubun şeklini belirleyecek.

Konya Palut ile adından söz ettiren bir takım. Fenerbahçe karşısında ne yapar?

Fenerbahçe açısından çok net bir test olacak. Üç stoperi öne çıkartmak, İlhan Palut'un meşhur geçiş oyunu için bulunmaz nimet gibi gözüküyor. Vaduz şokunu atlatmaya çalışıyorlar, yeniden şehrin güvenini kazanması için de büyük bir takım karşısında dik durması lazım. Maça milim milim hazırlanıyordur. Ancak Fenerbahçe'ye rakip olan her hocanın yaşayacağı bilinmezlik de önünde; "Kim oynayacak? Üçlü mü çıkacaklar, dörtlü mü? Emre Mor, Lincoln gibi direkt oyuncular mı tercih ediliyor, Mert Hakanİrfan Can gibi pas opsiyonları mı?" Yani maçı Palut'un değil, Jesus'un tercihleri şekillendirecek.



TARAFTAR HAKEME BASKI İÇİN VAR



Konya sahası bakımda, mücadele Eskişehir'de. Maça nasıl etki eder?

Ülkenin en güzel statlarından ve zeminlerinden birine çıkacaklar. Ancak iki takım için de yabancı bir saha. Seyirci oranının eşit olması bile beklenebilir. İyi futbol için de bulunmaz bir nimet. İki takımda pas yapmak isteyecek, Fenerbahçe hızlı oynamanın peşinde, zemin buna izin veriyor. Dolayısı ile Konyaspor kendi stadındaki atmosferi bulamayacak ama istediğini yapabilecek ortamda yer alacak. Ya da başka bir noktadan baksak, Konya'da İlhan Palut takımını daha farklı bir taktik ile mi oynatacaktı. Taraftar rakibe ve hakeme baskı yapmak için gerekiyor. Maç bu noktaya giderse, elbette sıkıntıları olur.