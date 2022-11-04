GÜRCAN BİLGİÇ

Jesus tam bir "eski kurt" olduğunu gösterdi. Lucescu ile aralarındaki rekabeti daha önceki üç maçta hissetmiştik. "30 faul" çıkışına, Rumen hoca elediği maç sonrasında, "Faulleri saydılar mı yine?" diye cevap vermişti. Bu maç öncesinde de rotasyondan, ligin önemli olduğundan bahsederek, "Ben kazanırım kardeşim" raconunu kesen bir on bir açıkladı. Sonra ne mi oldu? Dinamo Kiev son saniyelere kadar "sıfır" isabetli şut ile oynadı. Golleri atan-kaçıran Fenerbahçe idi. Oyuna da hükmettiler, rakibin sertliğine de direndiler, sahadaki "hakemcik" de seyretti onları.

Devre bittiğinde sosyal medyaya baktım. "Hakemlerdi, takke düştüydü" falan yoktu yazanlar. Rennes maçının devresi bittiğinde "biti kanlananlar" 17 yaşındaki bir oyuncuya; Arda Güler'e "saygı duruşu" yapıyorlardı.

Evet; başka bir oyuncu geliyor ülkemize. Hani, "Türk futboluna armağan olsun" denir ya, öyle bir çocuk. Topa her değdiğinde heyecanlanıyor, "Acaba ne yapacak?" diye bekliyorsunuz.

Hakemler açıklandığında İvan Bebek dördüncüydü. UEFA tepkiyi görünce geri adım attı ama sahadaki o'nu aratmadı. Çift sarı kartlık pozisyonda faul bile vermedi. Fenerbahçe kazandı diye bunlar göz ardı edilecek. Ama bilin istedim.

Rennes maçını da kolluyorduk. Erken de attılar golü. Arao'nun golüyle soyunma odasına gitmek, iki farkı bulmak Fransa'ya da mesaj oldu. Grubu lider bitirip, mart ayına 16'da başlama biletini alıp, pazartesiyi bekleyecekler.

"Lig'de önemli maçım var" diyerek grup liderliğini riske eden Sivasspor maçına, her futbolcusunun terini akıttığı bir maç sonrasında geliyor Jesus.

Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Jesus, Lucescu ile hesabını gördü, pazartesi için defterindeki notlara bakıyor.