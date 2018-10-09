'VAR' Dünya Kupası'nda uygulandı. 1 ay boyunca ne teknik arıza meydana geldi ne de uygulamayla ilgili bir eleştiri... İlk defa Dünya Kupası'nda hakemler hiç konuşulmadı.

'VAR' bu sezon bizde de başladı. 8 haftalık süreçte ne gariptir ki hakemlerden çok 'VAR' eleştiriliyor. Aslında doğru hamlelerle birçok hata düzeltiliyor. Örneğin Fırat Aydınus'un Kayseri'de süzemediği iki kırmızı kartlık hareket, 'VAR' sayesinde doğruyu buldu. Ancak birçok maçta da bilhassa büyük takımların müsabakalarında hakemlere gereken inceleme tavsiyesi, hasır altı oldu. Son canlı örnek de Antalya'da yaşandı.

Muslera'nın maç başı ve maç sonundaki irdelenmesi gereken kritik ihlalleri...

Bir de bunlara ilaveten bazı maçlarda kısa sürelerde teknik arızalardan dolayı iletişim kopukluğu yaşandı. Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki kesinti yüzünden Başakşehir'in nizami golü güme gitti. Bugünkü teknolojide bu kesintilerin olmaması gerekiyor.

Hadi oluyor, ne yapalım düzelecek diyelim.

Ama arızalara rağmen yine de çözüm üretilir.

Örneğin Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki pozisyon ve buna benzer pozisyonlarda eğer ofsayt var mı-yok mu durumu kritik ise yardımcı hakem müdahil olmuyor. Pozisyon golle sonuçlanırsa yardımcı kararını veriyor. İş 'VAR'a kalıyor. Madem 'VAR' o an devre dışı, pozisyon da kritikse; o zaman yeni bir uygulama getirilip, hakem 'VAR'dan inceleme komutu almadan pozisyonu kendisi incelesin.