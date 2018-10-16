Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçen hafta yaptığı önemli açıklamalar üzerine dört konuda görüşlerimi belirtmek istiyorum:

1- Başkan seçildiği ilk günden itibaren Ali Koç'un üstünde ısrarla durduğu en önemli konu, hem idari hem de sportif açıdan köklü bir değişimdi... Bir numaralı ilke her yönde değişimse, görevine son verilen Aykut Kocaman'ın üç yardımcısı nasıl görevde kaldı? Bu benim mantığıma hiç uymuyor.

2- Volkan Demirel'in kadro dışı kalması... Volkan Demirel, tanıdığım kadarıyla sinir katsayısı artarsa arzu etmese de kadro dışı bıraktırmayı gerektiren bir eylem yapabilir. Ama esas önemli olan ve Ali Koç'un bunu hiç gündeme getirmediği Volkan'ı bu eyleme iten sebeptir. 4 Eylül'den beri böyle bir tablonun oluşabileceğini defalarca vurguladım. Kayseri maçından iki gün önce transfer edilen Harun gelir gelmez, ayağının tozuyla aynı maçta Volkan'a tercih edildi. Bu çok büyük bir teknik direktör hatasıdır. Dünyanın en iyi kalecisini dahi transfer etseniz, gelir gelmez ilk maçta forma verilmez. İşte bu büyük yanlış 16 senedir hizmet veren takım kaptanının onurunu zedeler. Zaten Ali Koç, Volkan'ı kadro dışı bıraktırmayı gerektiren bir kaç eylemin Kayserispor maçından sonra meydana geldiğini açıkladı.

3- Ali Koç takımın mutlaka düzlüğe çıkacağına inandığını söyledi. Ama neden inandığına yaptığı açıklama hiç inandırıcı değildi. Koç, "Son haftalarda yükselen performansımıza güveniyorum" dedi. Ama berabere biten iki derbi arasında, Rize hezimeti var. Üstelik müthiş seyirci desteğiyle, yüksek motivasyonla sınırsız enerji harcanan iki derbide sergilenen hırslı mücadeleci futbol her şey yolunda demek değildir.

4- Başkan Ali Koç, "Düşündüm bizde daha çok Yugoslav, Rumen, Brezilyalı hocalar başarılı oluyor" dedi ve ilave etti: "Çünkü bizim yapımızı, futbolcu ilişkilerini çabuk kavrıyorlar." Sonrasında da devam etti: "Bu konuyu Cocu ile görüştüm. Sen de biraz kuzeyli anlayışını bırak dedim." Bana göre bu ifade sezon öncesi teknik adam seçiminin doğru olmadığının bir itirafıdır.