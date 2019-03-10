Fenerbahçe'de maç öncesi Mehmet Topal'ın beklenmeyen eksikliği vardı ama son anda Epureanu'nun kadrodan çıkarılması Başakşehir için daha da büyük bir dezavantaj oldu. İlk yarıda Fenerbahçe adeta sahada yokları oynadı. Orta sahanın birbirini yeterince tanımamasından kaynaklanan uyumsuzluk ve de Başakşehir'in alışılmış iyi yerleşimi karşısında Fenerbahçe kendi alanında rekor sayıda top kayıpları yapıyordu. Bu yüzden de Başakşehir'e dengesiz kalan savunma karşısında rahat hücum etme şansı tanınıyordu. Başakşehir bu hücumlarda bir golden fazlasını bulamadı ama oyunu 45 dakika boyunca istediği gibi yönlendirdi. Ersun Yanal, Visca'nın kulvarını kapatmak için Hasan Ali'nin önüne Eljif'i monte etmişti. Defansif olarak bu düşünce tuttu ama ofansif açıdan bu kanattan hiç katkı gelmedi. İkinci yarıda Ersun Yanal, Eljif- Mehmet Ekici değişikliği yaptı. Fenerbahçe bu yarıda ilk devrenin tam aksine rakibin üzerinde bariz bir üstünlük kurdu ve de çok etkili ataklar geliştirmeye başladı. Robinho güçlü olmadığı için kalitesiyle idare etmeye çalışıyor. Buna bir de Arda'nın ciddi fiziki yetersizliği eklenince Başakşehir görevleri paylaşamaz duruma geldi. Böyle olunca bütün oyun kurgusu bozuldu. Bu çok açık görüldüğü halde Abdullah Avcı'nın niye değişikliğe gittiğine mantıklı bir yorum getirmek mümkün değildi. Fenerbahçe, inanılmaz goller kaçırdı. Bilhassa Zajc'le... Sonra Attamah'ın bir hatasından Fenerbahçe'nin en etkisiz oyuncusu Soldado skora dengeyi getirdi. Az kalsın ikinci gol de geliyordu Fenerbahçe için... Fakat F.Bahçe'deki aşırı fiziki zorlamadan dolayı son bölümde Başakşehir kendi kimliğini buldu ve de galibiyet golünü atarak çok önemli bir 3 puanı aldı.