Fatih Terim bu kritik final maçında defansif ve ofansif açıdan iki doğru plan hazırlamıştı. İlki, Başakşehir'in oturmuş pas trafiğini ve Visca tehlikesini göz önüne alarak Nagatomo'yu da kilitleyip savunma güvencesini ihmal etmemek. İkincisi de ofansif açıdan da Epureanu'suz rakibinin kalesine gelen yüksek toplardaki ciddi rahatsızlığını ve kendi takımında da etkili 5 futbolcunun olduğunu düşünerek yüksek ortaları ve hücum girişimlerini odak noktası olarak tespit etmişti. Zaten ilk yarı boyunca kontrol altına alamadıkları oyunda gole yakın pozisyonların hepsi yüksek ortalar ve duran toplardandı. Emre sakatlanıp çıkana kadar kontrol Başakşehir'deydi. Gol de buldular ikinciyi de Kudryashov ile kaçırdılar. Terim devrede beklenen Selçuk-Donk değişikliğini yaptı. İkinci yarı başlar başlamaz Feghouli ile atılan gol hem takımı hem de tribünleri ateşledi. Ondan sonra da VAR ile iptal edilen 2 gol sonrasında yine 2. golü buldular, ardından da kontrollü oyunla şampiyonluğa uzandılar. Terim, bu sene de 2 kupayı birden kazanarak teknik direktörlük başarısına bir yenisini daha ekledi. Galatasaray'ı şampiyonluğu için kutluyorum. Şampiyonlukta en önemli oyuncular kim derseniz, Muslera ve Feghouli derim. Dün gece Abdullah Avcı'nın hatası bana göre, Kudryashov'u Attamah'a tercih etmesiydi. Çünkü Attamah, kafa toplarına daha iyi çıkıyor. Ellerindeki avantajı kaybetmelerinin 2 nedeni var: Biri hiç taraftarlarının olmayışı, ikincisi de Visca'dan sonra en önemli oyuncusu Epureanu'nun sakatlığı ve de Arda, Elia, Demba ba, Robinho ve Adebayor gibi yıldız oyuncuların fiziki tükenişleriydi. Büyüklerin hegemonyasındaki ligde seyircisiz bir takımın final oynamasını her şeye rağmen başarı olarak görüyorum.