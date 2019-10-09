F.BAHÇE-ANTALYASPOR maçından sonra görsel ve yazılı medyada yapılan eleştiriler tam tahmin ettiğim gibi çıktı. Genel içerik neydi? "Kendi sahandaki maça neden derbi ilk 11'iyle çıkıyorsun, bu yüzden kanatlar çalışmadı."

Benim bu konudaki görüşüm ise tamamen farklı. İlk 11 doğruydu. Çünkü eldeki kadrodaki kanat forvetlerine baktığımızda Deniz, hem fizik olarak hazır değil hem de tam bu özelliklere sahip değil. Moses ve Rodrigues zaten sakat. Sağ önde kullanabileceğin, arkasındaki Isla ile de uyumlu olan Dirar da sakat. Hasan Ali'nin alternatifi olmadığından, mecburen sol bek oynuyor.

HÜCUM PRESİ ŞART!

F.Bahçe, maç başından kişisel hatalar zinciriyle 1 gol yedi. Ama bunun dışında devre başından sonuna kadar Antalyaspor'u sahasına hapsetti. Rakip, santrayı dahi geçemedi. Bunun en önemli nedeni, karşı alandaki etkili hücum presti. Ersun Yanal'ın bana göre en büyük hatası pres gücünün 1 numaralı isimlerinden Tolga'yı devrede çıkarmaktı. Bu yanlış zaten belgelendi. İlk devre gol dışında santrayı bile geçemeyen Antalyaspor, 45 ile 65 arasında iki yüzde 100 gol kaçırdı. Çok önemli bir gol pozisyonu da 2'ye 1 hücumda Aatif'ın büyük bencillik yapması yüzünden netice vermedi.

LAFLA GEMİ YÜRÜMEZ

Bu tabloda yaşanan net pozisyonlar ancak beraberliği bulamayıp fiziki olarak düştüğün, risklerin iyice artırıldığı son 15 dakikada gerçekleşse doğal karşılanır. Ersun Yanal kazansa da kaybetse de büyük konuşuyor. "Kimsenin şüphesi olmasın şampiyon olacağız" diyor. Ama lafla peynir gemisi yürümüyor. 7 maçta kaybedilen puan sayısı 10. Başakşehir maçında eğer Visca 2. yarıda takımı skor avantajına sahipken üst üste iki net golü kaçırmasa o maç da kaybedilirdi. Bir gerçeği hatırlatmakta yarar var; Liverpool 8'de 8 yaptı. Eğer bizim ligde büyüklerden biri lige çok iyi başlayıp 7'de 7 yapsa bugünden F.Bahçe'nin şampiyonluk ümidi yok olmuştu…

Orta sahada az oyuncu kalıyor

F.BAHÇE'NİN önümüzdeki maçlarıyla ilgili bir konuda kafamda ciddi soru işareti var. Moses ve Rodrigues kanatlara yerleştiğinde santrforda tabii ki Muriqi, Kruse'nin de yapısı serbest dolaşımlı gizli forvet. Bu durumda orta saha 2 kişiye kalıyor. Emre'nin yanında koşan, devamlılığı olan, pres yapan Tolga-Ozan olduğunda dahi riskli ofansif anlayışta rakiplere çok fazla pozisyon verdiler.

ÖNCE GÜVENLİK LAZIM

Böyle bir takım tertibinde eğer Emre'nin yanında Gustavo oynarsa savunma güvencesi sağlamak kesinlikle mümkün olmaz. Günümüz futbolunda savunma güvencesini sağlayamazsan hücum zenginliği de sağlayamazsın. Yanal'ın hem bu konuyu hem de 7 maçtaki 10 puan kaybının nelerden kaynaklandığını iyi analiz etmesi, milli maç arasında da daha doğru ve akılcı bir planlama yapması şart.