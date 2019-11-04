Kayserispor, yeni ve deneyimli teknik direktörü Bülent Uygun ile bu maça hem motivasyon hem de taktik açıdan iyi hazırlanıp, bir çıkış ve moral arayacaktı. Aynı geçen haftaki derbideki Beşiktaş gibi sahaya takım halinde hırs yansıtacaklardı. Bu sezon ilk defa ideal 11'i ile sahaya çıkacaktı. İşte Ersun Yanal'ın bunları çok iyi düşünüp, takımını rakibi çantada keklik görmemeleri için uyarması ve hazırlaması gerekiyordu. Ama maç başladıktan kısa süre sonra gördüm ki Yanal bunları hiç hesaba katmamış. Fenerbahçe rahat bir maç kazanacakmış havasında, ayağa gereksiz fazla paslarla oyunu domine etmeye çalıştı. Ama rakibin hırsına karşı hırs sergileyemiyorlardı. İlk yarıda baskılı oyunda Moses'in direkte patlayan sürpriz füzesi dışında sadece iki net pozisyon buldular; onlar da devrenin son 7 dakikası içinde oldu. Buna karşılık bu yarıda rakibin 4 tane tehlikeli kontrası vardı. İki tane çok önemli girişimlerini yanlış pas tercihi ile harcadılar.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda da değişen fazla bir şey yoktu. Bir kontratakta golü yediler. Fenerbahçe yüklendikçe yüklendi, her türlü riski aldı ama rakibin üst düzey mücadelesi, muhteşem bir Adebayor performansı ve ona Abdennour ile kaleci Lung da eklenince Kayserispor zafere ulaştı. Fenerbahçe'deki bir önemli problem de Ozan-Emre-Gustavo ve de dün sonradan oyuna giren Tolga dörtlüsünün hepsi ön libero... Daha önce de vurguladığım gibi Emre kesinlikle 10 numarada başarılı olamaz. Ersun Yanal'ın bir önemli yanlışı da Tolga yerine ceza alanı içinde gol şansı olan Zajc'ı almaması idi. Şimdi de "Goller kaçırdık, kaza yenilgisi aldık" diyecek. Ama kaza diye diye böyle güçlü bir kadronun 10 haftada puan kaybı 13!