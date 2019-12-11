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ÖMER ÜRÜNDÜL
11 Aralık 2019, Çarşamba ÖMER ÜRÜNDÜL

Ceferin Cüneyt Çakır’a kafayı takmış

Sloven Başkanı, Slovenya-Avusturya maçında hata yaptığını düşündüğü hakemimizi kızağa çekti, büyük maçlarına taş koydu!

- eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya 'gri pozisyonda' kırmızı kart vermeyen Cüneyt Çakır'ı gözlemci de raporuna 'hatalı' diye yazdı
- Slovenya'nın 1-0'lık yenilgisinden hakemimizi sorumlu tutan Başkanı Ceferin, Çakır'ın 'den bu yana 'büyük' maç yönetmesinin önüne geçti

Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi, FIFA ve UEFA'nın senelerdir gözdesi olan Cüneyt Çakır'ın belli bir süredir Şampiyonlar Ligi'nde görev almayışı kafamı karıştırıyordu. Nihayet görev geldi. Ama Napoli-Genk maçı... Alt kategorideki en zayıf hakemin dahi kolaylıkla yönetebileceği tam bir formalite maçıydı. Atamayı öğrendiğimde işin içinde ciddi bir bit yeniği olduğunu anladım.



Araştırma yaptım ve gerçeği öğrendim. Cüneyt Çakır'ın yönettiği 13 Ekim 2019'daki Slovenya-Avusturya maçında, Avusturyalı bir futbolcunun rakibine sert bir hareketi oluyor. Pozisyon gri. Kırmızı da olur, sarı da… Eğer kırmızı çıksa Slovenya büyük bir avantaj yakalayacaktı. Cüneyt Çakır sarı kart gösteriyor. Maçı 1-0 Avusturya'nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırıyor. Buna UEFA Başkanı Ceferin çok sinirleniyor. Bu durumu tahmin eden gözlemci de raporunda 'net kırmızıyı vermedi' deyip düşük not veriyor.



Bu konuda ilerisi için beni daha da endişelendiren; Ceferin'in 'e verdiği röportajda gizli. Ceferin röportajda, "EURO 2020 şansımızı -isim de belirterek- hakem Cüneyt Çakır'ın büyük hatası yüzünden kaybettik" diyor.

YARDIMCI VE ALP İYİ ANALİZ ETMELİ
Gerçekten üzücü biri tablo. Bütün bu olumsuz gelişmeleri ivedilikle MHK Başkanı , Cüneyt Çakır, en önemlisi de UEFA yönetim kurulu üyemiz 'nın iyi değerlendirmesi lazım. Büyük kariyer sahibi Cüneyt Çakır, eğer EURO 2020'de sıradan 2-3 maçla geçiştirilecekse buna hiçbirimizin gönlü razı olmaz.

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