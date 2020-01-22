1 Beşiktaş'ta Rebocho'nun performansını nasıl buluyorsunuz?

Çok üst düzey bir futbolcu değil. Az süre almasına rağmen oynadığı zamanlarda da vasatın altında görüntü sergilemedi. Sivasspor maçında karşılaşmanın kötü gitmesini ona bağlayanlar var. Son derece yanlış. Çünkü o çıktıktan sonra 10 kişilik Sivasspor'a Beşiktaş tek gol bile atamadı.



2 Ljajic'in İtalya'ya gideceği konuşuluyor. Ayrılması Beşiktaş için kan kaybı olur mu?

Ljajıc'ın yetenekleri tartışılmaz. Ama sık sık vurguluyorum; günümüz futbolunda eğer fizik gücün yetersizse takıma katkı vermen mümkün olmaz. İyice belli oldu ki Ljajic kendisine iyi bakmıyor. Böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Bana göre gitmesi bir kayıp olmaz.



3 Ahmet Nur Çebi yönetimini başarılı buluyor musunuz?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hem saygılı insan hem de çok başarılı bir iş adamı. Ancak genel görüntüsü hep kötümser. Tabii ki takımın maddi durumu son derece olumsuz. Böyle kötü sinerjiden teknik heyet de takım da olumsuz etkilenir.