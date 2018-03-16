Yaralı ama cesur

HAMZAOĞLU

PALABIYIK

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Sivasspor ve Göztepe yenilgileriyle yeniden düşme hattına yaklaşan Antalyaspor, bugün kritik bir 90 dakikada Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak. Kırmızı beyazlı takım, hayati derecede önem taşıyan karşılaşmaya 7 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Kırmızı kart cezalısı Celustka ile sarı kart cezalıları Emre Güral, William Vainqueur ve Hakan Özmert'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Danilo, Salih ve Zeki bugün forma giyemeyecek.Kasımpaşa'da ise kırmızı beyazlılar ile oynayacağı maç öncesinde iki eksik bulunuyor. Deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Veysel ve Sadiku sarı kart görerek, Antalyaspor karşısında takımını yalnız bıraktı. Kemal Özdeş'in savunma örgüsünde Veysel'in yerine Veigneau'yu sahaya sürmesi beklenirken, Sadiku'nun yokluğunda ise orta sahada Pavelka- Etoundi ikilisine görev vermesi öngörülüyor.KASIMPAŞA ile Antalyaspor, bugün 14'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 13 karşılaşmanın 7'sini Antalyaspor kazanırken 4 maç berabere bitti, 2 maçı da Kasımpaşa galip tamamladı. Rakibi karşısında son yenilgisini 6 Mart 2016'da alan Antalyaspor, son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.ANTALYASPOR Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Kasımpaşa'nın teknik patronu Kemal Özdeş bugün üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce iki teknik adamın karşılaşmasında kazanan Hamzaoğlu oldu. Bursaspor'un başındayken, Özdeş'in Kasımpaşa'sını 1-0 yenen Hamzaoğlu, Galatasaray'ın başında iken de Balıkesirspor'u çalıştıran Kemal Özdeş'i 3-1'le devirmişti.ANTALYASPOR'DA bugün 4 futbolcu cezalı olduğu için sahada yer alamayacak. Kırmızı beyazlılarda 4 futbolcu da sarı kart sınırında. Daha önceki maçlardan 3'er sarı kartı bulunan Yekta, Chico ve Danilo'nun yanı sıra kadro dışı bırakılan El Kabir de 3 sarı kartlı. Yekta veya Chico kart görürse bir sonraki hafta Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.KASIMPAŞA ile Antalyaspor arasındaki maçı Ali Palabıyık yönetecek. Daha önce 2015- 2016 sezonunda Antalya'da oynanan ve 0-0 biten Kasımpaşa maçında düdük çalan Palabıyık, 13 kez Antalyaspor'un, 10 kez Kasımpaşa'nın maçını yönetti. Antalyaspor bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.