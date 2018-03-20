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ALKÜ’nün ilk tıbbiyelileri

Giriş Tarihi: 20.3.2018
ALKÜ’nün ilk tıbbiyelileri
ALANYA Alaadin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi, hekim adayı öğrencileri için Önlük Giyme Töreni gerçekleştirdi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Hipokrat'ın 'Tıp bir sanattır. Hem de ondan insanlık sevgisinin kopamadığı çok zor bir sanat' sözünü hatırlatarak, "Hayatınız boyunca haktan, adaletten, doğruluktan ve mesleğinizi en güzel şekilde yapmaktan hiçbir şeklide geri durmayacağınızı Hipokrat yemini ile ifade ediyorsunuz. Buna sadık kalarak hayatınız boyunca bu zorlu mesleğinizi en güzel ve fedakâr şekilde icra edeceksiniz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum" diye konuştu.
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ALKÜ’nün ilk tıbbiyelileri
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