Anne Hilal’e, baba Poyraz’a hayat verdi

Ailelerinde genetik olan 'Mavi Işık
' hastalığı ile dünyaya gelen ve adı 'Poyraz bebek' e çıkan Poyraz Ergün 3 yaşına girdi ve sağlığına kavuştu. Ergün ailesinin 19 yaşındaki kızı Hilal, annesi Zeliha'dan 8 yıl önce aldığı karaciğer ile 3 yaşındaki Poyraz ise baba Servet'ten 2 yıl önce aldığı karaciğer ile hayata tutundu. Genç bir kız olan Hilal düğün hazırlığı yaparken Poyraz da yaşıtları gibi oradan oraya koşuyor, lunaparka giderek gönlünce eğleniyor. MAVİ IŞIK KADERLERİ Antalya
'da Servet ve Zeliha Ergün
çiftinin ilk çocukları Hilal, 11 yaşındayken 2010 yılında 'Mavi Işık' olarak bilinen 'Crigler Najjar' hastalığına yakalandı. Doktorlar iyileşmenin tek yolunun karaciğer nakli olduğunu söylemesiyle aile canlarından çok sevdikleri kızlarının yaşaması için seferber oldu. Anne Zeliha Ergün gönüllü karaciğer vericisi oldu ve Akdeniz Üniversitesi
Organ nakli Merkezi'nde Prof. Dr. Alper Demirbaş tarafından gerçekleştirilen operasyon ile karaciğerinin bir bölümü kızı Hilal'e nakledildi. Kısa sürede hayata tutunan Hilal büyüdü, liseyi bitirip genç bir kız oldu ve şimdi düğün hazırlığı yapıyor. Hilal düğününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan
'ın nikah şahidi olmasının hayalini kuruyor. OKULA BAŞLAYACAK
Ailenin mücadelesi Hilal'in ardından Poyraz'la devam etti. 30 Eylül 2015'te Memorial Şişli Hastanesi'nde Prof. Dr. Koray Acarlı'nın gerçekleştirdiği operasyonla baba Servet Ergün'den alınan karaciğer 11 aylıkken Poyraz'a nakledildi. 2 yıl önce de babasından nakledilen karaciğer ile sağlığına kavuşup 3 yaşına giren Poyraz, artık yaşıtları gibi ailesiyle parklarda oynayabiliyor, luna parka gidebiliyor. AYNI HASTALIK
Ergün çiftinin ikinci çocukları Poyraz'a da doğumundan 3 gün sonra dünyada 200 bebekte bir görülen 'mavi ışık hastalığı" teşhisi koyuldu. Doktorlar, bebeğin iyileşmesi için tek yolun karaciğer nakli olduğunu, ancak bunun için bebeğin en az 8 kiloya ulaşması ve bu süre zarfında fotoretapi cihazında mavi ışık tedavisi görmesi gerektiğini belirtti. Ancak devlete ait hastanelerde yer olmaması, ailenin özel hastanelere maddi imkânsızlık nedeniyle gidememesi kara kara düşündürdü. Çaresizliğe boyun eğmeyen baba, 10 bin liralık fototerapi cihazının aynısını sanayide 550 liraya yaptırmayı başarınca Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Poyraz'ın tedavisine, önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sonra da hayırseverler tarafından hediye edilen cihazla evde devam edilmişti.