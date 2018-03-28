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Milyonluk vurgun

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Milyonluk vurgun
Antalya'DA icradan satılan lüks otomobilleri ucuza alma vaadiyle 12 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 1'i kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran 12 kişi, icra müdürlüklerinden satışa çıkan lüks arabaları ucuza satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürdü.

1 MİLYON 746 BİN LİRA
Şikâyetlerin artması üzerine harekete geçen polis, 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından T.Ö. (22), O.Ö. (40), A.B.Y. (24), C.K. (36) ile Ş.B.Y'yi (31) gözaltına aldı. İfade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 12 kişiyi 1 milyon 746 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü.
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Milyonluk vurgun
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