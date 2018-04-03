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nın soktuğu arıcı hayatını kaybetti

’nın Döşemealtı ilçesinde nın soktuğu amatör arıcı hayatını kaybetti.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:24
Arının soktuğu arıcı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekşili Mahallesi'nde yaşayan ve amatör olarak la uğraşan 49 yaşındaki , bir süre arkadaşıyla kovanln yanında çalıştı. Daha sonra evinin önünde çay molası veren Ulutaş'ı kulağının arkasından arı soktu. Aniden fenalaşan Şinasi Ulutaş, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ulutaş'ın cenazesi Ekşili Mezarlığında defnedildi. Ulutaş'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı bildirildi.

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Arının soktuğu arıcı hayatını kaybetti
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