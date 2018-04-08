Çavuşoğlu fuarda performans denedi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve
ANFAŞ - Antalya
Fuarcılık
İşletme ve Yatırım
A.Ş. ev sahipliğinde
bu yıl ikinci kez Antalya
Expo Center'da organize
edilen Dünya Sağlık, Spor
ve Alternatif Turizm Kongre
ve Fuarı, Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
'nu ağırladı. MASA TENİSİ OYNADI
2017 yılında 151 ülkeden 4 bin alım gerçekleştirilen fuarda bu yıl 194 ülkeden 5 bin alım heyeti ile görüşme hedeflendi. Bugün akşam kapanacak fuarı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, stantları tek tek gezip sağlık ve spor turizmine destek verdi. Sektör temsilcilerinin taleplerini alan Bakan Çavuşoğlu, bir ara masa tenisi
ve mini golf oynayarak performansını denedi.