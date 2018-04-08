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fuarda performans denedi

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Çavuşoğlu fuarda performans denedi
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve ANFAŞ - Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez Expo Center'da organize edilen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı, Dışişleri Bakanı Mevlüt 'nu ağırladı.

MASA TENİSİ OYNADI
2017 yılında 151 ülkeden 4 bin alım gerçekleştirilen fuarda bu yıl 194 ülkeden 5 bin alım heyeti ile görüşme hedeflendi. Bugün akşam kapanacak fuarı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, stantları tek tek gezip sağlık ve spor turizmine destek verdi. Sektör temsilcilerinin taleplerini alan Bakan Çavuşoğlu, bir ara ve mini golf oynayarak performansını denedi.
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Çavuşoğlu fuarda performans denedi
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