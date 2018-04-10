Bar önündeki silahlı kavgada bir kadın vurularak ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, olay, Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. Barda arkadaşıyla oturan 19 yaşındaki Dilek K. kimliği belirlenemeyen bir şahısla tartışmaya başladı. Tartıştıktan sonra Dilek K. dışarı çıkarken kimliği belirlenemeyen şahıs peşinden geldi. Pompalı tüfekle ateş açan şahıs Dilek K.'yı omzundan vurdu. Dilek K. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs hızla kaçtı. Yakınları Dilek K.'yı özel bir hastaneye kaldırırken oradan Adana ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk oldu. Dilek K.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları başlattı.





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