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leri Göz Kamaştırıyor

seralarında üretilen süs leri, , ve gibi noktalarda görsel şölen sunuyor.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 12:21
Bitki Heykelleri Göz Kamaştırıyor

, , ve gibi şehrin cazibe noktalarında oluşturduğu süs leri ise göz kamaştırıyor. Seralarda özel olarak tohumlandırılıp yetiştirilen bitkilerden yapılan bitki leri ise vatandaşların ilgisini çekiyor.

KEPEZ'DE GÖRSEL ŞÖLEN

Renkleri ve fiziki yapıları ile ilgi odağı olan bitki heykelleri Kepez'de tam bir görsel şölen oluşturuyor. Dokumapark ve Anadolu Oyuncak Müzesi'nin bahçelerini süsleyen bitki heykelleri, Kepez Belediyesi ekiplerince özenle hazırlanıyor ve bakımları da özenle yapılıyor.

Kepez Belediyesi, kendi çiçeğini yetiştirerek hem ekonomisini koruyor, hem de her yıl binlerce çiçekle donatılan ilçenin mis kokulu bahar bahçelerine ev sahipliği yapıyor.

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