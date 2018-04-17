Murat Özgen: Antalyaspor’un çimentosu

Antalya uzun zaman sonra futbola bu kadar yoğunlaştı.

Camianın 3 önemli halkası emeğe ortak katkı verince, 27 binden fazla taraftar stada koştu.

Yönetim, taraftar ve basın omuz omuza verdi.

İlginin artması için Eto'o ön planda tutulmalıydı, doğru bir strateji uygulandı.

Herkes 'Eto'o futbolcularımızı aradı' diyen Asbaşkan Şefik Öz'e 'Şimdi sırası mıydı' dedi ama arkasındaki plan doğru işledi. Bunu gizlememeliydi, doğrusunu yaptı.

Taraftar son derece medeni bir şekilde Eto'o'ya tepkisini dile getirdi. Yerel basının etkili isimleri hafta boyunca sosyal medyadan 'anlaşmış' gibi tek ses oldu.

Aranan futbolcular da Eto'o'ya karşı aslan gibi oynadı.

Sonuç; Pazar günkü maçta görülen 27 bin 343 biletli seyirci. 33 binden eksik kalanlar, kombine alıp gelmeyenler.

Antalyaspor, taraftar ortalamasında zaten Türkiye'de 5'inci sıradaydı ama yaratılan sinerji anlamında Konyaspor maçının anlamı büyük.

Şimdi bunda ne var diyebilirsiniz.

Taraftar tabi ki takımını destekleyecek.

Ancak taraftarın içinde bulunduğu durum farklı.

Geçen sezonu beşinci bitiren, bu yıl Eto'o gibi bir dünya yıldızına Nasri, Menez, Vainqueur, Maicon gibi yeni yıldızlar ekleyen, 'şampiyonluk' parolası ile yola çıkan bir camianın düşme hattına gerilediği için travmaya girmesi gereken taraftarından bahsediyoruz.

Normalde 4 hoca değiştiren takım düşer. Üzerine bir de yönetimi değişirse tepetaklak olur. Ama çimento sağlamsa temelden çökmez, yıkılan katı çabuk çıkarsınız.

Kötü durumdayken dimdik ayakta durması gereken sadece taraftardır. Son kaledir, yıkılırsa çöküp gidersiniz.

İşte o taraftar dik durdu, hiç yılmadı, travmayı atlattı ve takımın itici gücü oldu.

Kaybederken öfkesini içine gömdü, kan kustu kızılcık şerbeti içtim dedi, sahada aslanlar gibi mücadele eden futbolcuları, kendisini terk edip giden yıldızların üzerinde tuttu.

Deplasmanlarda tribüne sığmadı.

Küfür etmedi, küfürden ceza yedi yılmadı.

Saçma sapan günlerde, öğle saatlerine maçları verildi, verenleri hayal kırıklığına uğrattı, yine stadı doldurdu.

Ve artık sona geldi. Haydi çocuklar.

Yüklenin. Bu sezon sizin eseriniz.

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