Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yaşar Kemal anısına fotoğraf sergisi

anısına fotoğraf si

 Fotoğraf Sanatçıları Derneği () tarafından, "Usta Yazar 'i anma ve 2'nci Geleneksel Osmaniye'nin tanıtımı" temalı fotoğraf si açıldı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 10:16
Yaşar Kemal anısına fotoğraf sergisi

Kent si bahçesinde açılan de, vefatından önce ziyareti ile Osmaniye'nin tarihi ve turistik yerlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Dernek Başkanı , Osmaniye merkeze bağlı Hemite Köyünde doğan usta yazar Yaşar Kemal'in adını yaşatmak adına bu sergiyi düzenlediklerini belirtti.

Anıl, "Sergide, Yaşar Kemal'in vefat etmeden önce Hemite'de kendi adına yaptırılan açılış fotoğrafları ile adına düzenlenen gezide dernek üyesi fotoğrafçıların çektiği 50 fotoğraf sergilenmektedir.

Türk Edebiyatına yüzlerce eser kazandırmış romancı, senaryo ve öykü yazarı Yaşar Kemal'i anmak amacıyla açılan sergi ziyaretçilerini bekliyor" dedi. Serginin üç gün süreyle açık kalacağı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşar Kemal anısına fotoğraf sergisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN