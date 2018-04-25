Yaşar Kemal anısına fotoğraf sergisi

Kent Müzesi bahçesinde açılan sergide, Yaşar Kemal vefatından önce Osmaniye ziyareti ile Osmaniye'nin tarihi ve turistik yerlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Dernek Başkanı Murat Anıl, Osmaniye merkeze bağlı Hemite Köyünde doğan usta yazar Yaşar Kemal'in adını yaşatmak adına bu sergiyi düzenlediklerini belirtti.

Anıl, "Sergide, Yaşar Kemal'in vefat etmeden önce Hemite'de kendi adına yaptırılan Kültür Evi açılış fotoğrafları ile adına düzenlenen gezide dernek üyesi fotoğrafçıların çektiği 50 fotoğraf sergilenmektedir.

Türk Edebiyatına yüzlerce eser kazandırmış romancı, senaryo ve öykü yazarı Yaşar Kemal'i anmak amacıyla açılan sergi ziyaretçilerini bekliyor" dedi. Serginin üç gün süreyle açık kalacağı belirtildi.