İlk şehit için hatıra ormanı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan anısına Antalya
'da hatıra ormanı oluşturuldu. Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı sırasında ilk şehit asker Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan anısına, Döşemealtı ilçesinde L Tipi Kapalı Cezaevi'nin yerleşkesinde hatıra ormanı oluşturdu. DÜNYA NÜFUSU KADAR
Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, millet ve bayrak için toprağa düşmenin vatansever herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi. 15 yılda 4 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Tüfekçi, "Fidan dikmeye devam edeceğiz. 2023 hedefimiz, insan sayısı olan 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak" dedi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da, hatıra ormanı fidan dikimine katılan ve destek olanlara teşekkür etti.