‘Hababam Sınıfı’ müzede canlanacak

Antalya
'DA Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi 'Hababam Sınıfı
Müzesi ile hatıraları yeniden canlandıracak. Türk sinemasının efsane karakterleri 'İnek Şaban
', 'Güdük Necmi', 'Badi Ekrem', 'Mahmut Hoca', 'Hafize Ana' ve 'Damat Ferit', Kepez Belediyesi'nin Hababam Müzesi'nde bir araya geldi. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alacak. Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'nda 8 Ağustos'ta kapısını ziyaretçilere açacak müzede, 1975 yılında başlayıp 1981 yılına kadar devam eden 'Hababam Sınıfı' filmleri serisinin çekildiği sınıf seti yer alıyor.
ANTALYA'YA YAKIŞTI
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya
'nın ilk tematik sinema müzesini oluşturduklarını söyledi. Tütüncü, "Antalya, Türkiye'nin film festivaline ev sahipliği yapmış ve adından uzun yıllar adını Altın Portakal
ile söz ettirmiştir. Sinema tarihine yön veren şehir Antalya'da sinema ile ilgili ne yapılsa kente değer kazandırır. Biz de Antalya'ya çok iyi gelecek düşüncesiyle bu müzeyi kazandırmış olduk. Hem Türk sinemasındaki hatıraları ön plana çıkarmak hem de Antalya'nın festival kenti olmasına vurgu yapmak istedik" dedi.