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Mossoro yalan oldu

yönetiminin ve ünün ‘Anlaştık’ dediği Marcio Mossoro kulübünde kaldığını açıkladı. Yönetim şimdi de Zlicic’in peşine düştü

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Mossoro yalan oldu
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Antalyaspor transferde adım atamıyor. Hafta başında Asbaşkan Şefik Öz, önceki gün de Bülent Korkmaz'ın 'Kulübü ile anlaştık, Abdullah Avcı'nın kararını bekliyoruz' açıklaması ile kırmızı beyazlı taraftarlar bu önemli transfer nedeniyle mutlu olmuştu. Futbolcunun da ile Bursaspor arasında tercih yapacağı konuşuluyordu.

AÇIKLAMA BREZİLYALIDAN
Ancak Brezilyalı futbolcu, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kararına gerek kalmadan kulübünde kalacağını açıkladı. Mossoro, "Başakşehir ailesinin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyarken, kariyerime turuncu-lacivertli forma altında devam edeceğimi belirtmek isterim. Takımıma katkıda bulunmak için çalışarak, kazanılacak başarılarda pay sahibi olmak istiyorum" dedi. spor bu gelişme üzerine arayışına geçti.

ZLICIC İLE YENİDEN
Kırmızı beyazlı yönetim, daha önce de ilgilendiği Lazar Zlicic ile tekrar temasa geçti. Sırbistan U21 takımı ve Sırbistan Süper Lig takımlarından Vojvodina'nın genç orta saha oyuncusu için Antalyaspor'un serbest kalma bedeli olan 100 bin euro teminat verdiği, transferin bitirilmesine çalışıldığı öğrenildi. 10 numara mevkisinde forma giyen ve uzaktan etkili şutları olan Zlicic'in kulübü Vojvodina ile Aralık 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Mossoro yalan oldu
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