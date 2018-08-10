Mossoro yalan oldu

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Antalya
spor transferde adım atamıyor. Hafta başında Asbaşkan Şefik Öz, önceki gün de teknik direktör
Bülent Korkmaz'ın 'Kulübü ile anlaştık, Abdullah Avcı'nın kararını bekliyoruz' açıklaması ile kırmızı beyazlı taraftarlar bu önemli transfer nedeniyle mutlu olmuştu. Futbolcunun da Antalyaspor
ile Bursaspor arasında tercih yapacağı konuşuluyordu. AÇIKLAMA BREZİLYALIDAN
Ancak Brezilyalı futbolcu, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kararına gerek kalmadan kulübünde kalacağını açıkladı. Mossoro, "Başakşehir ailesinin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyarken, kariyerime turuncu-lacivertli forma altında devam edeceğimi belirtmek isterim. Takımıma katkıda bulunmak için çalışarak, kazanılacak başarılarda pay sahibi olmak istiyorum" dedi. Antalya
spor bu gelişme üzerine arayışına geçti. ZLICIC İLE YENİDEN
Kırmızı beyazlı yönetim, daha önce de ilgilendiği Lazar Zlicic ile tekrar temasa geçti. Sırbistan U21 takımı ve Sırbistan Süper Lig takımlarından Vojvodina'nın genç orta saha oyuncusu için Antalyaspor'un serbest kalma bedeli olan 100 bin euro teminat verdiği, transferin bitirilmesine çalışıldığı öğrenildi. 10 numara mevkisinde forma giyen ve uzaktan etkili şutları olan Zlicic'in kulübü Vojvodina ile Aralık 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.