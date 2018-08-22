EDS’ler test aşamasında

BURDUR'UN Bucak ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının test aşamasında olduğunu ve faaliyete geçmediği açıklandı. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, Antalya- Burdur karayolu Kahveler döner kavşağı ve Sanayi Sitesi kavşaklarındaki üst geçitlerde bulunan EDS kameralarının test aşamasının devam ettiğini söyledi.

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EDS'nin faaliyete geçmeden kamuoyunun bilgilendirileceğini söyleyen Sezgin, "Bayram süresince test çalışmaları devam edecek. Bayramdan sonra da gelen raporlara bağlı olarak Burdur Valiliğine ve Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal ettireceğiz. Bu süreç devam ediyor" dedi. Sezgin, "Bizim 'şuraya konulsun, buraya konulsun' gibi bir kararımız olmadı. Sadece biz hız limitlerini belirledik. EDS'lerin konulacağın yerin kararını biz değil Burdur Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü karar vermektedir" diye konuştu.