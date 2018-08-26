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Cama nefesiyle hayat veriyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Cama nefesiyle hayat veriyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli cam üfleme sanatçısı 62 yaşındaki Coşkun Keskin, 'nın Fethiye ilçesinde yarım asırdır nefesiyle camı şekillendiriyor. Kira ücretini karşılayamadığı için atölyesini kapatmak zorunda kalan Keskin, mesleğini sokakta yaşatmaya çalışıyor.

HAYVAN FİGÜRLERİ
Yüksek ısı ile genleştirdiği camlara üfleyerek şekil veren Keskin, el işçiliği ve hayal gücüyle tüp halindeki cam parçalarına yepyeni formlar veriyor. figürleri, süs eşyaları, kolyeler ve vazolar yapan Keskin, hem sanatını yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor. Cam üfleme sanatına ilkokul çağlarında başlayan Keskin, neredeyse yarım asırdır bu işi yaptığını söyledi. Eskiden cam şırınga ve deney tüpü gibi laboratuvar malzemesi de yaptığını anlatan Keskin, "Plastik malzemeler çıkınca laboratuvar işleri yapmaz olduk" dedi.
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Cama nefesiyle hayat veriyor
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