Cama nefesiyle hayat veriyor

Kültür
ve Turizm
Bakanlığı
belgeli
cam üfleme
sanatçısı
62 yaşındaki
Coşkun
Keskin, Muğla
'nın
Fethiye
ilçesinde
yarım asırdır
nefesiyle
camı şekillendiriyor.
Kira ücretini karşılayamadığı için
atölyesini kapatmak zorunda kalan
Keskin, mesleğini sokakta yaşatmaya
çalışıyor. HAYVAN FİGÜRLERİ
Yüksek ısı ile genleştirdiği camlara üfleyerek şekil veren Keskin, el işçiliği ve hayal gücüyle tüp halindeki cam parçalarına yepyeni formlar veriyor. Hayvan
figürleri, süs eşyaları, kolyeler ve vazolar yapan Keskin, hem sanatını yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor. Cam üfleme sanatına ilkokul çağlarında başlayan Keskin, neredeyse yarım asırdır bu işi yaptığını söyledi. Eskiden cam şırınga ve deney tüpü gibi laboratuvar malzemesi de yaptığını anlatan Keskin, "Plastik malzemeler çıkınca laboratuvar işleri yapmaz olduk" dedi.