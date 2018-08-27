Antalya
'ya kooperatif
dayanmıyor. Antalya
genelinde toplamda 3 bin 779'a ulaşan yapı kooperatifinin sadece 738'inin faal durumda olması dikkat çekiyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü verilerine göre, mevcut kooperatiflerin 3 bin 291'i terkin ve 219'u da tasfiye halinde. Faal olan kooperatiflerin 485'i konut kooperatifi. Faal olan sanayi sitesi ve toplu işyeri kooperatifi sayısı ise 253. TERKLERDE ALANYA ZİRVEDE
İlçelere bakıldığında ise 5 merkez ilçenin ardından hükümsüz duruma düşmüş kooperatifin en çok olduğu ilçe Alanya
oldu. Alanya'da 361 kooperatifin sadece 16'sı faalken, 333'ü ise terkin durumunda. Manavgat'ta ise 21 faal kooperatife karşın 115 terkin durumunda kooperatif var. 2017'DE 12 KOOPERATİF
Kurulan kooperatif sayısında da düşüş yaşanıyor. 2017'de 3 konut yapı kooperatifi, 4 küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ve 5 toplu iş yeri olmak üzere toplam 12 adet kooperatif kuruldu. Aynı süre içerisinde tasfiye yada terkin edilen kooperatiflerin sayısı ise çok daha fazla oldu.