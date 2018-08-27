Raftinge ilgi büyüyor

Antalya
'nın
Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı binlerce rafting
tutkununa ev sahipliği yaptı. Bölge, tatil süresince yerli turist
lerin yanı sıra İranlı ve Rus turistlerden ilgi gördü. Rafting turlarına katılan yerli ve yabancı tatilciler, yaz- kış 5 derece sıcaklığa sahip, deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre yüksekteki Köprü Çayı'nda adrenalin dolu anlar yaşadı. Günün erken saatinden itibaren botları suya indiren rafting şirketleri, gün içinde seferlerini artırdı. 3 saate yakın süren rafting heyecanı, rota üzerindeki mola noktalarında düzenlenen eğlenceli aktivitelerle renklendi.