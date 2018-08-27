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e ilgi büyüyor

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Raftinge ilgi büyüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı binlerce tutkununa ev sahipliği yaptı. Bölge, tatil süresince yerli lerin yanı sıra İranlı ve Rus turistlerden ilgi gördü. Rafting turlarına katılan yerli ve yabancı tatilciler, yaz- kış 5 derece sıcaklığa sahip, deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre yüksekteki Köprü Çayı'nda adrenalin dolu anlar yaşadı. Günün erken saatinden itibaren botları suya indiren rafting şirketleri, gün içinde seferlerini artırdı. 3 saate yakın süren rafting heyecanı, rota üzerindeki mola noktalarında düzenlenen eğlenceli aktivitelerle renklendi.
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Raftinge ilgi büyüyor
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