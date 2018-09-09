300 gelenek

Antalya NTALYA'NIN İbradı ilçesinde, geçmişi 300 yılı bulan yöresel dokumacılık kadınlar tarafından yaşatılıyor. Ormana Mahallesi'nde kadınlar, dokudukları el emeği göz nuru yöresel başörtüler ile aile bütçesine katkı sağlıyor. Ormana Mahallesi Muhtarı Fikret Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yörede asırlar önce yapılan dokumanın son 25 yıldır yeniden hayat bulduğunu söyledi. Eskiden mahallede her evin altında tezgahlar olduğunu aktaran Canbaş, açılan kurslarla dokumaya ilginin arttığını dile getirdi.

ORMANA BEZİ MARKA OLDU

Kurs öğretmeninin ücretini karşılayan hayırseverlerin, beş dokuma tezgahı aldığını anlatan Canbaş, "Ormana bezi olarak marka olduk. Bayanlarımız adına çarşı içerisinde dükkan açtık. Ormana ürünlerini burada pazarlıyorlar" dedi. Şengül Canbaş ise ürünlerin fiyatının 15-300 lira arasında olduğunu belirterek, özellikle turistlerin ilgi gösterdiğini anlattı.