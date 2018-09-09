Torosların arka yakası tanıtılmalı

Antalya NTALYA Valisi Münir Karaloğlu , Manavgat'ta yapımı tamamlanan Şehitler Camisi açılışına katıldı. Karaloğlu, ilçedeki muhtarlarla da bir araya geldi. Karabük Mahallesi'nde gerçekleşen muhtar toplantısına, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik ile Kaymakam Mustafa Yiğit , ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı.

ANTALYA'YA HAKSIZLIK

Erağaç Yaylası'nda vatandaşın kendi imkanlarıyla yaptığı caminin açılışı sonrası helikopterle bölge üzerinde tur atan Vali Karaloğlu, Beşkonak bölgesinin doğal güzelliklerine vurgu yaptı. Karaloğlu, "Antalya'yı sadece deniz, kum, güneş üçlemesine haksızlık. Antalya'nın sadece sahillerden ibaret olmadığını, Torosların arka yamaçlarında başka bir Antalya olduğunu anlatmalıyız" dedi.

AILECE RAFTİNG YAPTI

Kanyonda 12 ay rafting yapılabilecek bir imkanın olduğunun altını çizen Karaloğlu, "Kanyonumuz var, ormanımız var, tarihimiz var, antik şehrimiz var. Bütün güzelliklerimiz var. Daha çok tanıtmak hepimizin görevi" dedi. Karaloğlu, daha sonra Beşkonak bölgesinde Köprüçay'ın buz gibi sularında ailesi ile birlikte rafting yaptı.