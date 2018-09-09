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arka yakası tanıtılmalı

Valisi , deniz, kum gün üçlemesinin dışında arka yakısına da bakılmasını istedi

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Torosların arka yakası tanıtılmalı
AntalyaNTALYA Valisi , Manavgat'ta yapımı tamamlanan Şehitler Camisi açılışına katıldı. Karaloğlu, ilçedeki muhtarlarla da bir araya geldi. Mahallesi'nde gerçekleşen muhtar toplantısına, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik ile Kaymakam , ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı.

ANTALYA'YA HAKSIZLIK
Erağaç Yaylası'nda vatandaşın kendi imkanlarıyla yaptığı caminin açılışı sonrası helikopterle bölge üzerinde tur atan Vali Karaloğlu, Beşkonak bölgesinin doğal güzelliklerine vurgu yaptı. Karaloğlu, "Antalya'yı sadece deniz, kum, güneş üçlemesine haksızlık. Antalya'nın sadece sahillerden ibaret olmadığını, arka yamaçlarında başka bir Antalya olduğunu anlatmalıyız" dedi.

AILECE RAFTİNG YAPTI
Kanyonda 12 ay yapılabilecek bir imkanın olduğunun altını çizen Karaloğlu, "Kanyonumuz var, ormanımız var, tarihimiz var, antik şehrimiz var. Bütün güzelliklerimiz var. Daha çok tanıtmak hepimizin görevi" dedi. Karaloğlu, daha sonra Beşkonak bölgesinde Köprüçay'ın buz gibi sularında ailesi ile birlikte rafting yaptı.

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Torosların arka yakası tanıtılmalı
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