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Fuhuş tuzağı ile soygun

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Fuhuş tuzağı ile soygun
AntalyaLYA'DA fuhuş tuzağı ile soygun yapan iki kişi yakalandı. Olay, Toptancı Hal kavşağında meydana geldi. Halde satış yaptıktan sonra evine dönen Adil E.'yi durduran G. ilişki teklif etti. Bir bahçeye giden Adil E, üzerini çıkarırken Rabia G.'nin, " geliyor" çığlığı attı. Adil E. kaçıp aracına bindiği sırada cebindeki bin 34 liranın olmadığın fark ederek polisi aradı. Yunus ekipleri, Rabia G.'yi ile ağabeyim diye korkuttuğu Oğuzhan T.'yi gözaltına aldı. Rabia G.'nin üzerinde yapılan aramada çalınan para bulundu. Polisler Adil E.'ye parasını geri verdi. Kaptırdığı parasını geri alan Adil E, ekiplere teşekkür etti. Hırsızlık ve uyuşturcu sabıkalısı iki zanlı adliyeye sevk edildi.
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Fuhuş tuzağı ile soygun
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