Antalya
LYA'DA fuhuş tuzağı ile soygun yapan iki kişi yakalandı. Olay, Toptancı Hal kavşağında meydana geldi. Halde satış yaptıktan sonra evine dönen Adil E.'yi durduran Rabia
G. ilişki teklif etti. Bir bahçeye giden Adil E, üzerini çıkarırken Rabia G.'nin, "Ağabeyim
geliyor" çığlığı attı. Adil E. kaçıp aracına bindiği sırada cebindeki bin 34 liranın olmadığın fark ederek polisi aradı. Yunus ekipleri, Rabia G.'yi ile ağabeyim diye korkuttuğu Oğuzhan T.'yi gözaltına aldı. Rabia G.'nin üzerinde yapılan aramada çalınan para bulundu. Polisler Adil E.'ye parasını geri verdi. Kaptırdığı parasını geri alan Adil E, ekiplere teşekkür etti. Hırsızlık ve uyuşturcu sabıkalısı iki zanlı adliyeye sevk edildi.