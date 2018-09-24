Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > 5 kıtadan beyin göçü

5 kıtadan

artık sadece tatil için değil, eğitim için de tercih ediliyor. Bu yıl denklik için 89 ülkeden öğrenci başvuru yaptı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
5 kıtadan beyin göçü
AntalyaLYA'YI tatil için tercih eden yabancılar artık eğitim için de tercih etmeye başladı. Dünyanın dört bir yanında eğitim için şehre gelen öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Geçen yıl 59 ülkeden eğitim amacıyla denklik için Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulduğu bildirildi. Bu yıl ise denklik için başvurulan ülke sayısı 89'a yükseldi.

VIETNAM'DAN AMERIKA'YA
Turizm kenti olduğu kadar 5 üniversitesi ile eğitimde de önde gelen şehirlerden olan Antalya'ya gelen öğrencilerin 5 farklı kıtadan olması dikkat çekti. Eğitimde Antalya'yı tercih edenler arasında, Vietnam, Çin, Arjantin, Tanzanya, ABD, Brezilya, Dominik gibi ülkelerin öğrencileri bulunuyor.

6 BİN YABANCI ÖĞRENCİ
Antalya'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 6 bin 32 yabancı öğrenci bulunurken bu rakamın önümüzdeki süreçte artacağı ifade edildi. Ayrıca üniversitelerde eğitim görmek için gelen yabancı öğrencilerin Antalya'yı tercih etmeleri '' olarak yorumlanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
5 kıtadan beyin göçü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN