5 kıtadan beyin göçü

Antalya
LYA'YI tatil için tercih eden yabancılar artık eğitim için de tercih etmeye başladı. Dünyanın dört bir yanında eğitim için şehre gelen öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Geçen yıl 59 ülkeden eğitim amacıyla denklik için Antalya Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulduğu bildirildi. Bu yıl ise denklik için başvurulan ülke sayısı 89'a yükseldi. VIETNAM'DAN AMERIKA'YA
Turizm kenti olduğu kadar 5 üniversitesi ile eğitimde de önde gelen şehirlerden olan Antalya'ya gelen öğrencilerin 5 farklı kıtadan olması dikkat çekti. Eğitimde Antalya'yı tercih edenler arasında, Vietnam, Çin, Arjantin, Tanzanya, ABD, Brezilya, Dominik gibi ülkelerin öğrencileri bulunuyor. 6 BİN YABANCI ÖĞRENCİ
Antalya'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 6 bin 32 yabancı öğrenci bulunurken bu rakamın önümüzdeki süreçte artacağı ifade edildi. Ayrıca üniversitelerde eğitim görmek için gelen yabancı öğrencilerin Antalya'yı tercih etmeleri 'Beyin göçü
' olarak yorumlanıyor.