İddialı geliyor

Antalya
'daki yağlı güreş
sevgisi genç ve yetenekli yeni pehlivanların da ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu güreşçilerden biri de Muratpaşa Belediyespor
adına güreşen Kürşat Şevki Korkmaz
. 2017 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda final güreşine çıkan ve artık başa güreşen isimler arasına adını yazdıran Korkmaz, gelecek için iddialı açıklamalar yaptı. SABAH Akdeniz'e konuşan genç sporcu, "Başpehlivanlık boyunda güreşmek elbette kolay değil. Çok iddialı başpehlivanlar var. Her sporcu iyi çalışıyor. Kondisyonları çok iyi. Henüz 24 yaşındayım. Bir yılda başpehlivanlar arasında oldukça tecrübe kazandım" dedi. USTASI SALİH DORUM
MURATPAŞA Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı'nda çalıştırıcı olan ve aynı zamanda aktif başpehlivanlık hayatını sürdüren Salih Dorum
da Korkmaz'a güveniyor. "Çırağım Kürşat Şevki Korkmaz ile hedefimiz büyük" diyen Dorum, "Her şeyden önce ustam Atınç Korkmaz'ın emaneti olan çırağım Kürşat Korkmaz ile özel olarak ilgileniyorum. Güzel günler yakındır diyorum. Kürşat'ı Kırkpınar'da başpehlivanlık kürsüsüne çıkarabilmek için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Ahmet Taşçı
güreşe başladığında 26 yaşındaydı, Kürşat ise henüz 24 yaşında. Önünde uzun yıllar var. Sabır ve sistemli çalışmayla başarıya ulaşacağımızın bilincindeyiz" diye konuştu. OKULU RÜZGARI SÜRÜYOR
23 Eylül 2018 Pazar günü Manisa
Yunusemre Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 3.Yunt Dağı Geleneksel Yağlı Güreşleri Orhan Okulu'nun başpehlivanlığı ile sona erdi. Serhat Gökmen'in ikinci olduğu güreşlerde Ali Gürbüz ile Ekrem Yavuz da üçüncü sırada kaldı. SABIRLA ÇALIŞIYOR
GÜREŞ severlere iyi müsabakalar izlettirmek için gece gündüz çalıştığını anlatan Korkmaz, "Atasözü, 'Sabır acıdır fakat meyvesi tatlıdır' diyor. Yine 'Emeklemeden yürünmez' de derler. Ben de bu sözlerdeki gibi sabırla çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu sezonun sonuna yaklaştık. Önümüzdeki sene daha iddialı bir Kürşat Şevki Korkmaz er meydanlarında olacak inşallah" diye konuştu. DAĞDEVİREN'İN EDREMİT ZAFERİ
22 EYLÜL 2018 Cumartesi günü Balıkesir
Edremit Belediyesi tarafından organize edilen yağlı güreşlerin başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren oldu. Güreşlerde Hamza Köseoğlu ikinci, İsmail Koç ile Ekrem Yavuz da üçüncü oldu. SAVAŞTEPE'DE 'ALTIN' GÜNÜ
19 EYLÜL 2018 Çarşamba günü Balıkesir'in Savaştepe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yağlı güreşlerin başpehlivanı Furkan Durmuş Altın oldu. Hasan Tuna ikinci olurken Turan Balaban ile Gökhan Arıcı da üçüncü olarak kürsüde yer aldı. BALABAN HAFTAYI BOŞ GEÇMEDİ
23 EYLÜL 2018 pazar günü Kocaeli Derince Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu İshakçılarYağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu. Tanju Gemici ikinci, Ali Rıza Kaya ile Cengizhan Şimşek de üçüncü oldu. GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİ
YAĞLI Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Genel Kurulu geçtiğimiz hafta sonu Manisa'da yapıldı. Toplantıda yeni üyelerin birliğe katılımı gerçekleşti. Son olarak Van'ın Gürpınar ilçesi birlik üyesi oldu. Birliğin Encümen Üyesi Ramazan Bahşi, "Genel kurulda, uzmanlar kurulu oluşturma kararı alındı. Ayrıca her yıl seçilen encümen üyeleri ile ihtisas komisyon üyeleri belirlendi. Gün geçtikçe birliğin yağlı güreşlerde sorumluluk üstlenerek organizasyonlarda kendini göstereceğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu. ÇAMELİ'NİN EN İYİSİ YANATMA
22 EYLÜL 2018 Cumartesi günü Denizli Çameli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 5. Hasan Şahin Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Yanatma oldu. Semih Turgut ikinci olurken Turan Balaban ile Fatih Çakıroğlu da üçüncü olarak kürsüye çıktı. DAĞDER KÖSEOĞLU'NUN
21 EYLÜL 2018 Cuma günü Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen Dağder Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Hamza Köseoğlu oldu. Ertuğrul Dağdeviren ikinci olurken Faruk Akkoyun ile Durmuş Furkan Altın da üçüncü sırada kaldı.