Çiçekçi arazi istiyor

Devletin Hazine'ye ait arazileri çiftçilere 10 yıllığına kiraya verme kararı Antalya
'da çiçek üreticilerini sevinirdi. Çiçekçiler, mevcut kullanımda olan arazilerin dışındakilerinin de kiraya verilmesini istiyor. Orta Anadolu Süs Bitkileri
ve Mamülleri İhracat
çıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, böyle bir kararın hem ihracatı hem de istihdamı artıracağını söyledi. DAHİL EDİLSİN
Turizmin yanı sıra tarımın da başkenti olan Antalya'nın dünyanın dört bir yanına süs bitkileri ihraç ettiğini belirten Yılmaz, sektördeki ihracatın yüzde 70'inin Antalya'dan yapıldığını ifade etti. Eylül ayı itibari ile sadece Antalya'dan süs bitkisi ihracatının geçen yıl 85 milyon dolar, bu yıl ise 90 milyon doları geçtiğini vurgulayan Yılmaz, "Sektördeki en büyük sıkıntımız tarım arazisi ve yeterli işçi bulamamak. Eğer devletimizin 100 günlük eylem planında yer alan 'Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması' kararı mevcut araziyi kullanıcının dışında yatırımcıyı da kapsarsa her çiçek açar. Hem devlet hem yatırımcı hem de bölge halkı kazanır" dedi. İHRACATTA HEDEF 125 MİLYON DOLAR
SÜS bitkileri ihraç edilen ülkelerin başında Hollanda'nın yer aldığını anlatan Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "Özbekistan, İngiltere, Almanya ve Azerbaycan ihracatta birbirini takip ediyor. Her yıl bir önceki yıla oranla ihracat rakamının üstüne çıkıyoruz. Yıl sonu hedefimiz 125 milyon dolar" diye konuştu. Antalya'nın yanı sıra Isparta
'da da süs bitkileri yetiştirildiğini ve 12 ay kesintisiz ihracat yapıldığını kaydeden Yılmaz, "Antalya'da süs bitkisi ihracatı kasım ayında başlayıp mayıs ayında bitiyor. Aradaki boşlukta farklı ülkelere yönelmemiz için Isparta'da haziran ayından kasıma ayına kadar ihracata devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. ŞUBAT ZİRVE YAPIYOR
AYLIK ihracatın ortalama 10 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Şubat ayında zirve yaptıklarını söyledi. İhracat yapılan süs bitkileri içerisinde kesme çiçekçilikte yüzde 90 oranında karanfil yer alırken, gül, krizantem ve hüsnü yusuf da ihraç edilen bitkilerin içinde yer alıyor.