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hasreti dinecek

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Memleket hasreti dinecek
Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda () 81 ilin lezzet ve değerlerinin tanıtılması amaçlanıyor. Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Birliği'nin 2008'de yaşanan ekonomik krizde 'Kriz varsa çare de var' sloganıyla başlattığı kampanyanın ardından 2010'da yöresel ürünler ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla, YÖREX'i hayata geçirdiklerini hatırlattı. Organizasyonla binlerce ürünün tanıtımını yaptıklarını vurgulayan Çandır, YÖREX'in 24-28 Ekim'de kapılarını açacağını belirtti. FUARDA ANADOLU TURU
Çandır, topraklarında coğrafi işaret alabilecek 3 bin 500 civarında yöresel ürün olduğuna dikkati çekerek, "Bunların çoğunluğunu tarım ve gıda ürünleri oluşturuyor. Yöresel ürünlerimizin mutlaka ekonomiye kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Kırsal kalkınma diyorsak bunun ilacı yöresel ürünler" ifadelerini kullandı. Çandır, 81 ili fuarda buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, " hasreti çekenleri bekliyoruz" dedi.
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Memleket hasreti dinecek
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