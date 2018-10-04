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Kepez’de yaşlılara 5 yıldızlı hizmet

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Kepez’de yaşlılara 5 yıldızlı hizmet
AntalyaLYA 2 bin 400 metrekarelik alan üzerine kurulu olan 52 odalı Kepez Belediyesi Şefkat ve ile yaşlılara hizmet veriyor. Bu tesis ile hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Huzurevlerinin en büyük özelliği şefkat yanıdır. Küçüklerin büyüklerle böylesi özel ortamlarda sohbet etmesi, bu binaların soğukluğunu yumuşatır. İşte bizde bu anlayışla yola çıkarak, yaşlılarımıza 5 yıldızlı hizmet veren Şefkat ve Huzurevi'ni hediye ettik " dedi.
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Kepez’de yaşlılara 5 yıldızlı hizmet
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