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Dere’den etiket çağrısı

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Dere’den etiket çağrısı
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnafa etiket çağrısı yaptı. 3 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere 'malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih' ile 'üretim yeri olan mallar için, bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret' konularının eklendiğini hatırlatan Dere, '' logosunun kolaylıkla görünebilir şekilde yerleştirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

UYMAYANA CEZA VAR
Dere, "Bu tebliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, aykırılık, gereği yapılmak üzere uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilecek. 'Yerli Üretim' etiketlerinin doğru kullanılması ve etiketlerde yer alan bilgilerde yanlışlık olmaması oldukça önemli" diye konuştu.
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Dere’den etiket çağrısı
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