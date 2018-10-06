Expo canlanıyor

Antalya
'nın Aksu ilçesinde bin 121 dekarlık arazide yer alan, Türkiye
'nin ilk botanik bahçesi 'Expo
2016 Antalya
', yeniden canlandırılıyor. 23 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılan Expo 2016 Antalya, kapandıktan sonra geçen haziran ayında Tarım ve Orman Bakanlığı
'na devredildi. ALANIN YÜZDE 70'İ TAMAM
Expo alanında görevli ziraat mühendisi peyzaj sorumlusu Fazilet Taştekin, Expo alanının yüzde 70'lik kısmını canlandırdıklarını belirtti. Bitki alanlarını canlandırmak için 25 bin bitki yetiştirdiklerini, artık heykellere bitki uygulama işlemlerine başladıklarını anlatan Taştekin, "Heykellerimize basamak basamak aktarımları yapıp canlandıracağız. Bahara inşallah her şey hazır olacak" diye konuştu. ÜLKE BAHÇELERİNE İLGİ
Expo'nun 120 dönümlük 52 ülke bahçesi hakkında bilgi veren Expo peyzaj sorumlusu Göktuğ Göktaş ise, "Yağmur ormanları serası dediğimiz Expo seralarımız var. Ülke bahçeleri ile birlikte orası da ziyaretçilerimizin en çok merak ettiği ve ziyaret ettiği yerlerden biri" dedi.