Zincir marketlere fahiş fiyat uyarısı

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, fahiş fiyatlandırma ve stokçulukla mücadele kapsamında zabıta ekipleriyle birlikte marketlere denetime çıktı. Türel başkanlığındaki ekipler, gıda ve temizlik ürünlerinde etiket kontrolü ile ürün karşılaştırması yaptı. TÜREL'İ KIZDIRDILAR
Denetim için girdiği ulusal bir firmanın zincir marketindeki yüksek kar marjı Başkan Türel'i kızdırdı. Hal çıkışı 3-4 lira arasında olan kokteyl domatesin 8.99 liraya satıldığını gören Türel, market müdürüne, "Yüzde yüzün üzerinde kar mı olur. Bunun adı fırsatçılıktır" diye çıkıştı. Mağaza müdürünün, "Bu ürünü satmıyoruz, sadece etiketi kalmış" cevabı ise Türel'i daha da sinirlendirdi. Türel ayrıca hal çıkışı en çok 1.22 TL olan salatalığın yine yüzde 100'ün üzerinde bir kar marjıyla 2.49 TL'ye satıldığını tespit etti ve zabıta ekiplerinden marketle ilgili fahiş fiyat konusunda işlem yapılmasını istedi. Türel, girdiği diğer iki markette ise fiyatlandırmayla ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmadı ve market müdürlerine teşekkür etti. VATANDAŞ UYARSIN Antalya
'nın geniş bir coğrafya olduğunu hatırlatan Başkan Türel, halkın fırsatçıları ihbar etmesinin önemine dikkat çekti. Antalyalılardan tespit ettikleri olumsuz durumları bildirmesini isteyen Türel, "Vatandaş
larımızın her türlü ihbarı değerlendiriliyor. Fırsatçılara izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" diye konuştu. Zabıtanın bu konuda seferber olduğunu vurgulayan Türel, "Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik savaşı fırsat bilerek bunu kısa yoldan köşe dönme avcılığına çevirmiş olanlar karşılarında bizi bulur. Ben de şahsen dönem dönem ekiplerin denetlemelerine katılıyorum. Denetimlerimiz sürecek. Yurtdışı kaynaklı spekülatörlerin yurtiçindeki maşalarına izin vermeyeceğiz" diye konuştu. 9 TESPİT YAPILDI
Antalya'da, Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü personellerinden oluşan 10 denetim ekibi kurulduğu açıklandı. Antalya'nın farklı noktalarında pazar yerleri, marketler ve depolarda denetleme yapıldığı bildirildi. Bu günde kadar Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından fahiş fiyat konusunda 9 tespit yapıldığı ve raporlanarak Ticaret Bakanlığı'na iletildiği öğrenildi. Zincir marketlere fahiş fiyat uygulaması nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından 50 bin TL'ye kadar ceza kesilebildiği kaydedildi. DÖRT KOLDAN KISKAÇ
Stokçulara ve fahiş fiyata ürün satana adli ve idari işlem, güzergah uzatan taksicilere ise para cezası yazılacak
İÇIŞLERI Bakanlığının stokçu-fahiş fiyat artıranlarla ilgili valiliklere verdiği 'genel emir' çıkarma yetkisinin ardından Antalya Valiliği harekete geçti. Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban başkanlığında yapılan toplantıda, fahiş fiyat artışı yapan firmalara, işletmelere ve aynı zamanda bazı taksi şoförlerine yönelik alınan tedbirler görüşüldü. TAKSİCİYE ÇEKİ DÜZEN
Ticari taksi şoförlerinin, 'Mesafe ayrımı yapmaması, ödemede sorun çıkarılmaması, farklı şehirlerden gelen vatandaşları bilmedikleri güzergahtan dolaştırmak, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, araç içerisinde sigara içilmesi, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması ve alkollü iken araç kullanması' gibi yasaklar getirildi. Stokçular ve fahiş fiyata ürün satanlara yönelik ise, "Neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı birim satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı'nca tespit edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması" başta olmak bir çok kural getirildi. FİYATLAR KARŞILAŞTIRILDI
ANTALLYA'NIN Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde fiyat, etiket, gramaj ve yerli üretim logo denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde denetim yapan ekipler, fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, yerli üretim logo olup olmadığını kontrol ederken, tüm ürünlerin üzerine fiyat etiketlerinin konulması konusunda uyarılarda bulundu. ŞEHRE KATKI SAĞLAYACAK
KABAHATLER Kanunu çerçevesinde idari işlem ve para cezası uygulanacak olması sebebiyle Antalya Şöförler ve Otomobilciler Odası Mehmet Ali Alkan toplantıdan çıkar çıkmaz denetime gitti. Uygulamanın Antalya'ya katkı sağlayacağını belirten Alkan, aynı uygulamaların rent-a car ve D2 belgeli araçlara da yapılmasını istediklerini kaydetti.