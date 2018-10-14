Dahilerimiz artıyor

Türkiye'nin gelecekteki dâhilerini keşfedip yetiştirmek amacıyla 2014 yılında açılAntalyalya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) sınıflar tıka basa zeki öğrencilerle doldu. Özel yetenekli öğrencilerin okul dışı saatlerde ek eğitim aldığı BİLSEM'in öğrenci sayısı 4 yılda bine yaklaştı. Antalya merkezi ile Finike ve Alanya şubeleriyle BİLSEM'li öğrencilerin sayısı ise bin 250'ye ulaştı. Sadece IQ'su 130'un üzerinde olan öğrencilerin kabul edildiği BİLSEM'e kent merkezinde yeni şube açılması gündeme geldi.

4 VARDİYADA EĞİTİM

Antalya BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, 24 derslikte uyum, destek, bireysel ve özel yetenek ile proje alanlarında eğitim verdiklerini söyledi. Merkezlerinde 32 öğretmenin görev yaptığını belirten Aydeniz, "Öğrencilerimiz okullarındaki ders saatleri dışında merkezimizde ek eğitim alıyor. Antalya'da beklenenin üzerinde bir öğrenci başarısı söz konusu. Eğitimleri yoğunluk nedeniyle sabah, öğle, ikindi ve akşam programı olmak üzere 4 vardiyaya böldük. Ayrıca uzak ilçelerden gelen öğrencilerimize de cumartesi günleri eğitim veriyoruz" dedi.



TARAMA KASIM AYINDA

BU yıl da öğrenci seçmelerinin Kasım ayında 'ilk tarama' ile başlayacağını anlatan Aydeniz, "İlkokullarda öğretmenleri tarafından belirlenen 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri merkezi sınav ile seçilecek. Seçim yıl boyunca tarama, özel yetenek gibi alanlarda devam edecek. Bu yıl seçilecek öğrenciler gelecek yıl özel eğitimlere başlayacak. Tarama sınavı tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilecek" diye konuştu.